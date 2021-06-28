Ангела Меркель хочет запретить въезд британцам в страны Евросоюза - The Times

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы закрыть Евросоюз для туристов из Великобритании. Как пишет The Times, обсуждение вопроса состоится сегодня.

В понедельник, 28 июня, канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить с коллегами по ЕС возможность запрета въезда для граждан Великобритании в страны Евросоюза. Как отмечается в сообщении ежедневной газеты The Times, британские туристы признаны опасными из-за распространения в стране индийского штамма коронавируса "дельта".

Меркель хотела бы объявить соседей страной, "вызывающей озабоченность". Причём запрет на въезд может коснуться как привитых британцев, так и непривитых.

С Германией, по всей видимости, не согласятся представители нескольких стран, в том числе Кипра, Мальты, Греции, Португалии и Испании. О несогласии сообщил источник издания в правительстве Великобритании.

Между тем в ВОЗ полагают, что штамм "дельта" уже добрался до 85 стран мира.