Ангела Меркель испугалась "родной" вакцины: После разоблачения Pfizer ей остался только "Спутник V"

Канцлер ФРГ отказалась от запланированной прививки европейской вакциной. Позднее и она, и её преемник в этой должности могут привиться "Спутником V", так как теперь на очереди разоблачения BioNTech/Pfizer.

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса, которую ей должны были сделать в центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Об этом сообщила газета Bild. Ранее канцлер ФРГ неизменно говорила, что вакцинируется, как только придёт её очередь. Согласно установленному в стране порядку. Порядок этот, впрочем, весьма подозрительный: из членов германского правительства (а это люди, которые по должности обязаны знать, что к чему) прививку себе сделал лишь один министр, да и тот занимается экономикой и энергетикой, а не здравоохранением. Немецкие СМИ пишут, что пропуск Меркель своей очереди и отказ на неопределённое время от прививки вызван, возможно, важными политическими событиями в стране. А именно происходящим избранием её преемника, с которым правящий блок ХДС/ХСС пойдёт в этом году на парламентские выборы.

Однако с точно таким же успехом можно предположить, что истинна и другая причина "дезертирства" Меркель: канцлеру должны были вколоть провальный "оксфордский" препарат AstraZeneca. В Германии люди не имеют права выбирать, чем их будут прививать, – что есть в наличии и как решат чиновники, так и будет. Чиновники же вместе с врачами, причём не только в самой Германии, но и в Евросоюзе, под напором неопровержимых фактов решили, что из-за множества негативных побочных эффектов, вызвавших десятки смертей, в частности от тромбоза, молодых людей AstraZeneca лучше не прививать. Некоторые страны вообще приостановили вакцинацию и отказались от использования этой дефектной вакцины, спешно переименованной в Vaxzevria. В ФРГ в массовом порядке, нарушив дисциплину, ей отказались вакцинироваться медики. Чтобы избежать впечатления полной катастрофы, вакцину решили вкалывать… старикам: молодым нельзя, а им, дескать, можно.

На смерть идут одни старики

Это не шутка. Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) разрешил несколько дней назад и дальше вакцинировать препаратом Vaxzevria "исключительно людей 60 лет и старше". Институт сослался на откровенно лживое заключение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое всеми способами пытается не допустить "Спутник V" в Европу, что Vaxzevria для данной категории лиц вполне подходит. То есть в таком случае вакцина вроде бы годится и для 66-летней Ангелы Меркель, почему-то отказавшейся под благовидным предлогом от этого "билета" на тот свет.

Данное решение совпало с публикацией Институтом имени Роберта Коха (RKI) данных о том, что число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 превысило в ФРГ 3 миллиона человек, а количество летальных исходов у пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 составило около 78,5 тысячи случаев.

Замалчиваемая сенсация

Одновременно произошло событие, которое пытаются сделать незаметным глобалистские СМИ. Царьград, кстати, предупреждал об этом ещё 10 марта в статье "Еврейское лобби поверило Биллу Гейтсу. Последствия – страшнее 11 сентября". И вот теперь, согласно исследованию израильских же учёных, привитые в их стране от коронавируса немецко-американской вакциной BioNTech/Pfizer становились жертвами его южноафриканского штамма в 8 раз чаще, чем вообще непривитые!

И дело тут вовсе не в том, что, как утверждает по понятным причинам один из авторов исследования из Тель-Авивского университета Ади Штерн, "южноафриканский вариант коронавируса в определённой степени способен нивелировать защитное действие" этой вакцины, которая активно применялась в Израиле. Истинная причина в другом: получено ещё одно неопровержимое доказательство того, что данная вакцина, которая массово используется в США и всё чаще в Европе, не просто бесполезна, а вредна.

Об этом давно предупреждали неангажированные вирусологи: западные вакцины, ни от чего толком не защищая, лишают иммунную систему человека способности бороться с ковидом, обнуляют защитные функции организма, мало того, вынуждают их работать против него в случае столкновения с новыми штаммами и ещё более страшными вирусами, ставя под угрозу выживание человечества. А ведь это далеко не первое исследование такого рода. Ещё в феврале 2021 года о "пониженной эффективности" вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna в плане защиты от южноафриканского варианта коронавируса говорилось в совместном исследовании… производителей этих препаратов, опубликованном в издании New England Journal of Medicine.

Как немцы провели Нетаньяху

Всё это может оказаться откровением для некоторых честолюбивых, но недалёких политиков, решивших заработать политические очки на ускоренной вакцинации населения. Но более вдумчивых из них должно было насторожить, что глава компании Pfizer Альберт Бурла и другие члены её руководства не смогли недавно приехать в Израиль, так как не сделали себе прививок, а Бурла ещё и избавился от значительной части акций своей фирмы. Их можно понять: счёт умерших после применения этой вакцины, к появлению которой причастен и небезызвестный Билл Гейтс, идёт на сотни, а самое страшное ещё впереди.

Немецкие власти, судя по всему, это на самом деле отлично понимают. Поэтому ФРГ оказалась отстающей среди развитых стран по вакцинации, поэтому вакцинация в Германии "пробуксовывает": центры по вакцинации были оперативно построены, получили необходимую аппаратуру и персонал, но большинство из них не используется. В печати то и дело мелькают сообщения, что какие-то ротозеи и разгильдяи испортили из-за неправильного хранения очередную крупную партию той или иной западной вакцины, причём виновных в этом вроде бы не наказывают, а то и не находят. Время идёт, а прививочных доз по-прежнему недостаточно. Создаётся чёткое впечатление, что происходит некое шоу - время сознательно тянут и чего-то ждут.

Спасение придёт из России

А ждут немцы, похоже, "Спутника V", для появления которого в ФРГ, где ещё не перевелись честные учёные и чиновники, и организуется совершенно сознательно форс-мажор. Согласно результатам исследования, проведённого социологическим институтом YouGov для органа деловых кругов – газеты Handelsblatt, около 55% бюргеров готовы сделать прививку русским "Спутником V". Ещё 14% респондентов колеблются. Против русской вакцины только 19% опрошенных, 12% в принципе против вакцинации. Во вполне контролируемой властями немецкой прессе о русской вакцине говорится уважительно. А когда Брюссель объявил, что не станет заключать контракты на приобретение вакцины "Спутник V", министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил о намерении Берлина на эту тему "говорить с Россией на двусторонней основе". Появилась информация о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт переговоры с представителями федерального правительства о заключении предварительного соглашения о поставках "Спутника V". В Минэкономике ФРГ создана рабочая группа по вопросам поставок и производства вакцин, включая "Спутник V".

Большие подвижки наблюдаются на региональном уровне. Министр здравоохранения земли Мекленбург – Передняя Померания Гарри Главе сообщил на днях, согласно ТАСС, что её власти изучают возможность производства русской вакцины в своём регионе. Министр настроен очень по-деловому:

Мы заинтересованы в долгосрочной кооперации с Россией. Сверх того, власти земли проверяют, смогут ли действующие в ней фирмы создать условия для расфасовки или производства.

Перед этим власти Баварии заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" и заключили меморандум о намерениях с РФПИ о возможном импорте и производстве препарата. Премьер-министр этой земли Маркус Зёдер, имеющий наибольшие шансы стать преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил о готовности региона закупить 2,5 миллиона доз "Спутника V" в случае одобрения препарата со стороны EMA, которое ожидается в конце мая. Между тем фармацевтическая компания R-Pharm уже строит планы производить до 8-10 миллионов доз "Спутника V" в месяц на своём заводе в Баварии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу совета директоров компании Алексея Репика. Выпуск препарата в ФРГ начнётся в третьем или четвёртом квартале.

Учёные в Германии и России препарат хвалят. Председатель постоянного комитета по вакцинации при Институте вирусологии имени Роберта Коха Томас Мертенс в эфире телеканала ZDF заявил, что "данные, опубликованные о "Спутнике V", выглядят очень хорошо" и что в случае ожидаемого одобрения он "не будет возражать" против его использования. А глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что вакцинация "Спутником V" "будет действовать не год-два, а пожизненно". Эта надежда, разделяемая многими в Германии, и является, похоже, главной причиной феноменального немецкого "разгильдяйства" в том, что касается вакцинации своего населения немецко-американским, американским и англо-шведским препаратами. Ждут русскую вакцину – вот и весь секрет превращения немцев в "головотяпов". Уж не "Спутником V" ли привьются Ангела Меркель и следующий канцлер ФРГ?