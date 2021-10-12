Анекдот родился сразу после вступительной речи на первом заседании Госдумы

С момента начала первого заседания Госдумы нового созыва не прошло и пары минут, как родился свежий анекдот.

Первое заседание Госдумы нового созыва во вторник, 12 октября, началось. Открыла его депутат Валентина Терешкова. На заседании присутствуют 427 депутатов. Всего же в составе новой Думы работают 450 депутатов.

Не прошло и нескольких минут с начала работы депутатов, как родился анекдот о происходящем сейчас в Думе. Рассказала хохму журналистка Юлия Витязева на личных страницах в социальных сетях, в том числе в Twitter.

- Бэрримор, что это за вой на болотах?

- Либерасты, сэр.

- А почему они воют?

- Терешкова открыла заседание Госдумы, сэр.

Дело в том, что именно Валентина Терешкова предложила в своё время поправку об обнулении сроков, которая даёт возможность президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на первый пост. После предложение Терешковой поддержали большинство граждан России - в ходе голосования по поправкам к Конституции. Тем не менее именно личность Валентины Владимировны вызывает раздражение либералов.