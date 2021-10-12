|
Анекдот родился сразу после вступительной речи на первом заседании Госдумы
12 октября 2021, 11:10 • 222 • Политика
С момента начала первого заседания Госдумы нового созыва не прошло и пары минут, как родился свежий анекдот.
Первое заседание Госдумы нового созыва во вторник, 12 октября, началось. Открыла его депутат Валентина Терешкова. На заседании присутствуют 427 депутатов. Всего же в составе новой Думы работают 450 депутатов.
Не прошло и нескольких минут с начала работы депутатов, как родился анекдот о происходящем сейчас в Думе. Рассказала хохму журналистка Юлия Витязева на личных страницах в социальных сетях, в том числе в Twitter.
- Бэрримор, что это за вой на болотах?
- Либерасты, сэр.
- А почему они воют?
- Терешкова открыла заседание Госдумы, сэр.
Дело в том, что именно Валентина Терешкова предложила в своё время поправку об обнулении сроков, которая даёт возможность президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на первый пост. После предложение Терешковой поддержали большинство граждан России - в ходе голосования по поправкам к Конституции. Тем не менее именно личность Валентины Владимировны вызывает раздражение либералов.
Подпишитесь на нас
222
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 октября 2021, 05:35
|
06 октября 2021, 07:00
|
06 октября 2021, 12:50
|
08 октября 2021, 01:00
|
06 октября 2021, 07:00
|
08 октября 2021, 02:45
|
08 октября 2021, 16:10