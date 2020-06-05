Анекдот о беспорядках в США не смог обойти русских

Когда у русских спросили, за кого они, за чёрных или за белых, они ответили просто.

"Мы за краснокожих! Это их земля", - пошутил твиттерянин.

Скриншот: Twitter/@ScumbagSiberian

Как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Так же и с этим анекдотом. Исконно американцы и сами колонисты, но им выгодно не вспоминать об этом, прикрываясь демократией и её свободами. Теперь же, когда подавить протесты не получилось, ищут виноватого.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что насилие в США "усугубляют иностранные действующие лица". Конкретных фамилий, стран и правительств он не назвал.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала такую позицию неуважением США к собственным же гражданам. Вашингтон, не имея никаких доказательств, свои проблемы списывает на некое "иностранное вмешательство". По мнению Захаровой, это ещё одна попытка Штатов найти объяснение своим проблемам за счёт внешних факторов, пишет телеканал "360".

Массовые протесты в США продолжаются около недели. "Спусковым крючком" стал инцидент со смертью Джорджа Флойда. Его убил полицейский при задержании, повалив мужчину на землю и придавив шею коленом. Это произошло в Миннеаполисе, но на протесты уже на следующий день вышли жители десятков штатов.