Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
”Ложные геи” заходят в Европу с чёрного хода
500-килограммовая бомба вызвала массовую эвакуацию на западе Германии
Дворкович: Россия готова к расширению диалога с США
Давосская вышиванка и эксклюзивы канала Поpoшенко
Главная / Политика

Андрей Кормухин: Скоро в России начнут регистрировать брак с животными и телевышками

26 января 2018, 02:09  •  138 • Политика
В России впервые официально зарегистрировали однополый брак.
В России впервые официально признали брак между двумя мужчинами. Мужеложцы воспользовались лазейкой в законодательстве, зарегистрировали брак за границей, а затем подтвердили его через многофункциональный центр. Ситуацию для Царьграда прокомментировал координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.
Он уверен, что данная акция - это не более чем очередная попытка оппозиционных либеральных деятелей продвинуть в массы идею о принятии однополых браков при помощи постоянного обсуждения этого вопроса в СМИ. Именно так работает принцип "окна Овертона". Это концепция, объясняющая, как при помощи СМИ сдвинуть общественную мораль в любую желаемую сторону.
"Это просто очередная вылазка ЛГБТ-активистов для приоткрытия "окна Овертона", для того чтобы создать информационный повод, чтобы в очередной раз поднять вопрос о регистрации однополых браков. Не более того", - поделился своим мнением Кормухин в интервью Царьграду.
Глава движения "Сорок сороков" уверен, что в итоге брак аннулируют, однако дело уже сделано, и выделенные под это деньги из фонда Сороса освоены. Сейчас этот повод будут использовать для того, чтобы начать общественное обсуждение того, нужны в России такие браки или не нужны. Кормухин не исключил, что подобными темпами в России могут начать регистрировать браки с животными и телевышками, как это делают в Лас-Вегасе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

138
Источник
Похожие новости
26 января 2018, 00:09
Дворкович: Россия готова к расширению диалога с США
25 января 2018, 17:39
Захарова: Москва делает все для вовлечения курдов в сирийское урегулирование
25 января 2018, 13:09
Это не я: Трамп открестился от вмешательства России в выборы

25 января 2018, 20:54
Постпред РФ при ООН: Сирию удалось сохранить как суверенное государство
26 января 2018, 05:24
Политолог раскрыл, как Медведев втёмную использовал Навального в своих целях
26 января 2018, 02:09
Андрей Кормухин: Скоро в России начнут регистрировать брак с животными и телевышками
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 января 2018, 00:09
Украина не станет ограничиваться Крымом и Донбассом
19 января 2018, 13:54
Об экономике США. Наконец-то мы услышали, что "король - голый"
22 января 2018, 10:09
«Идлибский гадюшник» и Африн как жестокий урок для Москвы и Дамаска. Секреты обороны YPG и подлый план Эрдогана
25 января 2018, 03:24
СМИ: Турция бомбит спецназ США в Сирии
23 января 2018, 05:39
Чего не поняли необандеровцы в Раде: Закон о реинтеграции – это игра Москвы
24 января 2018, 17:39
Михаил Делягин: Запад нам готовит государственный переворот
19 января 2018, 10:39
Асад воюет на стороне курдов против Москвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.