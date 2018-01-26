Андрей Кормухин: Скоро в России начнут регистрировать брак с животными и телевышками

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В России впервые официально зарегистрировали однополый брак.

В России впервые официально признали брак между двумя мужчинами. Мужеложцы воспользовались лазейкой в законодательстве, зарегистрировали брак за границей, а затем подтвердили его через многофункциональный центр. Ситуацию для Царьграда прокомментировал координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

Он уверен, что данная акция - это не более чем очередная попытка оппозиционных либеральных деятелей продвинуть в массы идею о принятии однополых браков при помощи постоянного обсуждения этого вопроса в СМИ. Именно так работает принцип "окна Овертона". Это концепция, объясняющая, как при помощи СМИ сдвинуть общественную мораль в любую желаемую сторону.

"Это просто очередная вылазка ЛГБТ-активистов для приоткрытия "окна Овертона", для того чтобы создать информационный повод, чтобы в очередной раз поднять вопрос о регистрации однополых браков. Не более того", - поделился своим мнением Кормухин в интервью Царьграду.

Глава движения "Сорок сороков" уверен, что в итоге брак аннулируют, однако дело уже сделано, и выделенные под это деньги из фонда Сороса освоены. Сейчас этот повод будут использовать для того, чтобы начать общественное обсуждение того, нужны в России такие браки или не нужны. Кормухин не исключил, что подобными темпами в России могут начать регистрировать браки с животными и телевышками, как это делают в Лас-Вегасе.