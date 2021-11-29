Магдалена Андерссон избрана премьер-министром Швеции второй раз за неделю. После первых выборов она подала в отставку через несколько часов после голосования.

Магдалена Андерссон станет первой женщиной-премьером в Швеции и 34-м главой правительства в истории страны. На голосовании за неё проголосовал 101 депутат, сообщили национальные телеканалы.

Против были 173 человека, 75 членов риксдага воздержались. Шведские законы позволяют политику стать главой правительства и без поддержки абсолютного большинства. Важно лишь то, чтобы большинство не высказались против.

24 ноября Андерссон уже была избрана премьер-министром, однако через несколько часов она подала в отставку. Председателю парламента Андреасу Норлену она объяснила: готова встать во главе однопартийного правительства. Управлять страной должны лишь члены социал-демократической рабочей партии, лидером которой Андерссон является.

Однако повторное голосование обязывает Андерссон стать премьер-министром в правительстве меньшинства. Предположительно в должность она вступит во вторник.