|
Андерссон избрана премьер-министром Швеции второй раз за неделю
29 ноября 2021, 20:10 • 32 • Политика
Магдалена Андерссон избрана премьер-министром Швеции второй раз за неделю. После первых выборов она подала в отставку через несколько часов после голосования.
Магдалена Андерссон станет первой женщиной-премьером в Швеции и 34-м главой правительства в истории страны. На голосовании за неё проголосовал 101 депутат, сообщили национальные телеканалы.
Против были 173 человека, 75 членов риксдага воздержались. Шведские законы позволяют политику стать главой правительства и без поддержки абсолютного большинства. Важно лишь то, чтобы большинство не высказались против.
24 ноября Андерссон уже была избрана премьер-министром, однако через несколько часов она подала в отставку. Председателю парламента Андреасу Норлену она объяснила: готова встать во главе однопартийного правительства. Управлять страной должны лишь члены социал-демократической рабочей партии, лидером которой Андерссон является.
Однако повторное голосование обязывает Андерссон стать премьер-министром в правительстве меньшинства. Предположительно в должность она вступит во вторник.
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 ноября 2021, 14:35
|
27 ноября 2021, 01:40
|
26 ноября 2021, 04:40
|
27 ноября 2021, 17:25
|
27 ноября 2021, 18:35
|
25 ноября 2021, 08:15
|
26 ноября 2021, 22:10