Андерс фог Расмуссен: Украина неизбежно победит Россию в гибридной войне! • 193 • Война



Экс-генсек НАТО, а ныне советник украинского президента Петра Порошенко, в своём интервью газете «The Washington Rost» рассказал о мужественной и бескомпромиссной борьбе украинцев против российской агрессии.



Мы входим в кабинет украинского президента на Банковой, куда нас пригласил Андерс фог Расмуссен. Он встречает нас у самых дверей, любезно улыбаясь. Располагаемся в удобных креслах, секретарша приносит кофе. И интервью начинается.





-- Господин фог Расмуссен, как вам в Киеве?



-- Этот город, как и вся Украина, очень мне нравятся. Эта страна успешно продвигается по пути демократии и цивилизованного развития. Я убеждён, что в результате украинцы обязательно достигнут своих целей – вступления в ЕС и НАТО.



-- Какого вы мнения о руководстве Украины?



-- Я думаю, что ей руководят абсолютно честные, принципиальные и бескомпромиссные люди, настоящие патриоты своей страны, прилагающие все силы для того, чтобы навсегда избавить Украину от коррупции, воровства и прочих явлений, которые были настолько типичны для её советского прошлого.

Президент Порошенко является настоящим лидером, пользующимся непререкаемым авторитетом у подавляющего большинства населения Украины. Если бы не эта поддержка, российские войска уже бы давно оккупировали не только Крым и часть Донбасса, но и всю Украину, создав тем самым непосредственную угрозу для всей Европы.



-- В каком состоянии сейчас вооружённые силы Украины?



-- Я могу отметить, что в результате долгой и напряжённой работы украинского руководства и, разумеется, помощи, оказанной Украине НАТО и другими её союзниками, они, как никогда, готовы к отражению российской агрессии. В армии Украины сейчас служит всё мужское население Украины в возрасте от 14 до 70 лет.



В настоящее время в соответствии со стратегией ведения сетецентрических войн военнослужащие ВСУ равномерно рассосредоточены по всей Украине так, что обнаружить их практически невозможно даже в упор. Таким образом, Россия вообще лишена возможности нанести удар по группировкам ВСУ. Думаю, что такой подход уже внёс неоценимый вклад в теорию ведения гибридной войны.



-- -- Весь мир с напряжением следит за тем, как на востоке Украины вот уже несколько лет украинская армия героически противостоит российским оккупационным войскам. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?



-- Переломный момент наступил в последние дни, когда Верховная Рада Украины по представлению СНБО, который возглавляет Александр Турчинов, единогласно приняла Закон «Об организации эффективного противодействия российской гибридной агрессии и неотложных мерах по обеспечению безопасного функционирования органов государственной власти». Этот документ позволит по-настоящему организовать отпор России.



-- И каковы его основные положения?



-- Прежде всего, это то, что в целях исключения проникновения дестабилизирующих элементов в органы государственного управления и предотвращения агрессивных атак со стороны России в области информационной безопасности принято решение о рассредоточении органов государственной власти Украины.



Теперь администрация президента Порошенко будет располагаться на Мальдивских островах, Верховная Рада начнёт проводить свои заседания на Канарских островах, Министерство обороны Украины расположится на острове Пхукет в Таиланде, а Генеральный штаб – на малых Антильских островах. Генеральная прокуратура Украины продолжит свою работу, конечно же, на Сейшельских островах. Разумеется, точно также разместятся и другие структуры управления Украины. В частности, мэрия Киева уже переехала в Ниццу.

Таким образом, Москва уже никогда не сможет нарушить работу органов власти Украины, распространяя вирус «NotPetya».



На цели обустройства органов власти Украины и организации ими управления МВФ уже выделил кредит в размере 12, 6 млрд. евро. Поступит помощь и из США: конгресс уже принял решение о выделении 2,5 млрд. долларов на эти цели. «США дали понять России, что они ей не по зубам»



-- Как показали себя миротворческие силы в урегулировании конфликта на Донбассе?



-- Они действуют весьма эффективно и действенно. Так, например бразильский контингент, несмотря на огромные потери, связанные с низкими температурами и применением русскими на временно оккупированных ими территориях Донецкой и Луганской областей своего секретного оружия «Samogon», продолжает доблестно выполнять свои обязанности.



Особо успешно действуют шведские миротворцы. Они устроились, как дома, и живут на месте своего пребывания шведскими семьями, что никак лучше способствует повышению их морального духа.



Зимбабвийские полицейские днем и ночью патрулируют украино-российскую границу. Следует отметить, что тяжёлые условия несения службы каждый день приводят к тому, что приходится для их розыска в снегах отправлять на поиски военнослужащих миротворческого контингента из других стран – Габона, Лесото, Западного Самоа и Тонго.







Наш доверительный разговор прерывают раздающиеся за окном нестройные возгласы и металлический грохот. В кабинете начинает пахнуть каким-то удушливым запахом. На наш немой вопрос мистер фог Расмуссен, улыбаясь, отвечает:



-- Не обращайте внимания… Это народная украинская традиция, которая называется Майданом. Майдан – это свободное волеизъявление мыслей и пожеланий местного населения… приходится с этим мириться для формирования дальнейших условий по развитию демократии в Украине.



Между тем мы начинаем разбирать, что кричат протестующие за окном. Раздаются возгласы «Rasmussen – kozel!», «Bandu – get!», «Zrada!»…



Но мистер фог Расмуссен излучает непоколебимое спокойствие.



Мы продолжаем задавать вопросы.



-- Что требуют протестующие?



-- Требования традиционные… Одни желают, чтобы в их домах включили воду, это преимущественно жильцы верхних этажей в Киеве… Другие настаивают, чтобы воду не включали, это горожане, живущие ниже, у них забита канализация…



Мы покидаем кабинет мистера фон Расмуссена с твёрдой уверенностью, что Украина выстоит в борьбе с российским агрессором. Экс-генсек НАТО, а ныне советник украинского президента Петра Порошенко, в своём интервью газете «The Washington Rost» рассказал о мужественной и бескомпромиссной борьбе украинцев против российской агрессии.Мы входим в кабинет украинского президента на Банковой, куда нас пригласил Андерс фог Расмуссен. Он встречает нас у самых дверей, любезно улыбаясь. Располагаемся в удобных креслах, секретарша приносит кофе. И интервью начинается.-- Этот город, как и вся Украина, очень мне нравятся. Эта страна успешно продвигается по пути демократии и цивилизованного развития. Я убеждён, что в результате украинцы обязательно достигнут своих целей – вступления в ЕС и НАТО.-- Я думаю, что ей руководят абсолютно честные, принципиальные и бескомпромиссные люди, настоящие патриоты своей страны, прилагающие все силы для того, чтобы навсегда избавить Украину от коррупции, воровства и прочих явлений, которые были настолько типичны для её советского прошлого.Президент Порошенко является настоящим лидером, пользующимся непререкаемым авторитетом у подавляющего большинства населения Украины. Если бы не эта поддержка, российские войска уже бы давно оккупировали не только Крым и часть Донбасса, но и всю Украину, создав тем самым непосредственную угрозу для всей Европы.-- Я могу отметить, что в результате долгой и напряжённой работы украинского руководства и, разумеется, помощи, оказанной Украине НАТО и другими её союзниками, они, как никогда, готовы к отражению российской агрессии. В армии Украины сейчас служит всё мужское население Украины в возрасте от 14 до 70 лет.В настоящее время в соответствии со стратегией ведения сетецентрических войн военнослужащие ВСУ равномерно рассосредоточены по всей Украине так, что обнаружить их практически невозможно даже в упор. Таким образом, Россия вообще лишена возможности нанести удар по группировкам ВСУ. Думаю, что такой подход уже внёс неоценимый вклад в теорию ведения гибридной войны.-- Переломный момент наступил в последние дни, когда Верховная Рада Украины по представлению СНБО, который возглавляет Александр Турчинов, единогласно приняла Закон «Об организации эффективного противодействия российской гибридной агрессии и неотложных мерах по обеспечению безопасного функционирования органов государственной власти». Этот документ позволит по-настоящему организовать отпор России.-- Прежде всего, это то, что в целях исключения проникновения дестабилизирующих элементов в органы государственного управления и предотвращения агрессивных атак со стороны России в области информационной безопасности принято решение о рассредоточении органов государственной власти Украины.Теперь администрация президента Порошенко будет располагаться на Мальдивских островах, Верховная Рада начнёт проводить свои заседания на Канарских островах, Министерство обороны Украины расположится на острове Пхукет в Таиланде, а Генеральный штаб – на малых Антильских островах. Генеральная прокуратура Украины продолжит свою работу, конечно же, на Сейшельских островах. Разумеется, точно также разместятся и другие структуры управления Украины. В частности, мэрия Киева уже переехала в Ниццу.Таким образом, Москва уже никогда не сможет нарушить работу органов власти Украины, распространяя вирус «NotPetya».На цели обустройства органов власти Украины и организации ими управления МВФ уже выделил кредит в размере 12, 6 млрд. евро. Поступит помощь и из США: конгресс уже принял решение о выделении 2,5 млрд. долларов на эти цели.-- Они действуют весьма эффективно и действенно. Так, например бразильский контингент, несмотря на огромные потери, связанные с низкими температурами и применением русскими на временно оккупированных ими территориях Донецкой и Луганской областей своего секретного оружия «Samogon», продолжает доблестно выполнять свои обязанности.Особо успешно действуют шведские миротворцы. Они устроились, как дома, и живут на месте своего пребывания шведскими семьями, что никак лучше способствует повышению их морального духа.Зимбабвийские полицейские днем и ночью патрулируют украино-российскую границу. Следует отметить, что тяжёлые условия несения службы каждый день приводят к тому, что приходится для их розыска в снегах отправлять на поиски военнослужащих миротворческого контингента из других стран – Габона, Лесото, Западного Самоа и Тонго.Наш доверительный разговор прерывают раздающиеся за окном нестройные возгласы и металлический грохот. В кабинете начинает пахнуть каким-то удушливым запахом. На наш немой вопрос мистер фог Расмуссен, улыбаясь, отвечает:-- Не обращайте внимания… Это народная украинская традиция, которая называется Майданом. Майдан – это свободное волеизъявление мыслей и пожеланий местного населения… приходится с этим мириться для формирования дальнейших условий по развитию демократии в Украине.Между тем мы начинаем разбирать, что кричат протестующие за окном. Раздаются возгласы «Rasmussen – kozel!», «Bandu – get!», «Zrada!»…Но мистер фог Расмуссен излучает непоколебимое спокойствие.Мы продолжаем задавать вопросы.-- Требования традиционные… Одни желают, чтобы в их домах включили воду, это преимущественно жильцы верхних этажей в Киеве… Другие настаивают, чтобы воду не включали, это горожане, живущие ниже, у них забита канализация…Мы покидаем кабинет мистера фон Расмуссена с твёрдой уверенностью, что Украина выстоит в борьбе с российским агрессором. Автор: Арджил Тернер, Канада Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 193 Источник Похожие новости «Оперируем данными, которые касаются военнослужащих РФ» США рвут Сирию на куски, выдавив Россию Пощечина Эрдогана Тиллерсону: Погибнут американцы, а не турки

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