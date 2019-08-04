Анатомия протеста: Бунтари вооружились пистолетами и «мертвыми душами»

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

С чего все началось? На выборы в Мосгордуму не зарегистрировали 57 кандидатов (на самом деле не так много, на прошлых в регистрации отказали 107-ми). Но 12 из снятых с выборов кандидатов решили идти до конца. Хотя отказали им законно – сейчас сами убедитесь почему. Политики сдали в столичный избирком «мертвые души» - подписи в свою поддержку от 344 покойников. Не верите? Я бы тоже не поверил. Если бы блогеры не устроили реальный поквартирный обход. Ездили по адресам «умерших избирателей», которые якобы оставили подпись за одного из снятых кандидатов Любовь Соболь.

- По нашей информации, в вашей квартире 481 по этому адресу проживает некая Булычева Елена Васильевна 45-года рождения, - постучались активисты в квартиру. Дверь им открыла пенсионерка. Но не Елена Васильевна.

- Я - Аксененко Татьяна Викторовна, больше никого никогда не проживало с 77-го года. Как въехали, больше никогда никто не был, - ответила женщина.

- А вот якобы Булычева Елена Васильевна, которая проживает якобы по этому адресу, отдавала свой голос за Соболь Любовь.

- Нет-нет-нет…

- Никакой Булычевой вы не знаете?

- Никогда в жизни не слышала. 40 с лишним лет мы проживаем в этой квартире. Улица Усачева, 29, корпус 8, квартира 481.

Как вам? После ребята отправляются на следующий адрес: Семеновская набережная 3/1.

- Скажите, а здесь проживала Ибрагимова Вера Александровна, - интересуется активистка у другой пенсионерки.

- Да, проживала. Но сейчас ее нет в живых. 22 мая ее не стало, - рассказывает бабушка.

Вот чудеса. Через месяц после своей смерти Вера Александровна … оставляет подпись за кандидата Соболь.

И таких «липовых» адресов и «мертвых душ» обнаружено много - смотрите сами видео.

Илья Ремесло провел выборочную проверку подписантов независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.Юрист и член Общественной палаты России вместе с волонтерами ходил по квартирам, чтобы выяснить, проживают ли по этим адресам подписанты независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Но и это еще не все. Кандидаты, сдавая подписи в мосгоризбирком, допустили около 10 тысяч ошибок. Думаете, напортачили их волонтеры? Возможно. Но есть и мнение, что политики нарочно устроили себе «самострел», чтобы поднять скандал и получить повод вытащить народ на улицы. Тем самым себя «раскрутить» и на этой волне победить на выборах. Если, конечно, избирком прогнется и в нарушение закона их зарегистрирует на выборы. Чем они успешно и воспользовались.

КТО РАЗВОРАЧИВАЛ ТОЛПУ?

Сами несанкционированные митинги выставляют нам "народным явлением". Мол, у них нет лидеров, люди сами выбирают, куда им идти на улицы. Куда там! На акциях работают специально обученные координаторы. Вот смотрите следующий ролик. Стоит парень с банкой пива. О чем-то разговаривает с товарищем. А потом кричит:

«А давай всех развернем… Ребята, алё, пойдем в ту сторону!»

И толпа покорно разворачивается.

И после этого будете утверждать, что просто вышли погулять?

Молодежь призывает митингующих изменить маршрут.

МИРНЫЙ ПРОТЕСТ, НО С МОЛОТКОМ

Уже у автозаков полиция выворачивала сумки и рюкзаки бунтарей. Улов вышел знатный. Смотрите ролик, где омоновец выкладывает на московский асфальт травматический пистолет, еще один, газовый баллон... Собирались, будто на войну. Да, это разрешенные средства защиты. Но! По закону их нельзя приносить на массовые сборища людей.

«Арсенал», изъятый полицией у митингующих.

Я и сам нанюхался перца в эту субботу, 3 августа. На Пушкинской площади провокаторы распылили в толпе жгучий газ. Еле прокашлялся…

Но даже несмотря на такое боевое снаряжение, полиция вела себя удивительно терпеливо. Паковали в автозаки нежно. Просто сопровождали до машины. Но особо буйных, кто пускался в драку с ОМОНом, за руки и за ноги "ласточкой" доносили до пазиков. Да вот вам живой пример. Смотрите видео. Пьяный парень поливает грязью сотрудника полиции:

- И все, что ты можешь, это меня задержать, - кричал он. – На сколько суток, ****, ты меня не задержишь, твоя каска будет разбита. Мне ****, когда она будет разбита. Потому что ты – чмо.

Только после этого его взяли за руку и отвели к машине. Такой выдержке еще нужно поучиться.

Нетрезвый мужчина оскорбляет сотрудников правоохранительных органов.

ПРИКРЫЛИСЬ ДЕТЬМИ

Вот этих людей я совсем не понимаю. Мамаши и папаши, которые ради фоточки в соцсетях притащили на несанкционированную акцию своих детей. Что в головах у этих людей? Когда 27 июля в полицию летели бутылки, камни, а в ответ ОМОН волнорезом прорубал толпу. После этого ужаса только идиот может додуматься притащить в такое опасное место дочку. И такие нашлись.

Вот рыжеволосая дамочка позирует с дочкой (школьница в 3-4 классе) на фоне сцепки омоновцев. Делает селфи. Наверно, хочет отправить этот кадр на конкурс «мать года». В это время надрывается мегафон, предупреждая об опасности…

Фото: кадр с видео RT

Хотя протестующим, похоже, было плевать, что они мешают людям проводить свой выходной. Посмотрите на видео еще одну историю.

- Я вышел погулять с ребенком, нам даже негде погулять, - возмутился мужчина с коляской, глядя на перегороженные протестующими тротуары.

- Я даже не знаю, как вам ответить. То ли послать на три буквы, то ли пожелать мозгов вам, - нахамил ему стоявший рядом старик.

Мужчина с детской коляской и перегороженные протестующими тротуары.

Ну а на это и бы расчет. На Бульварном кольце 3 августа организаторы несанкционированной акции поставили 6 точек сбора. Хотели охватить максимум мирных жителей. Чтобы и те попали под полицейские дубинки. Но полиция прекрасно различала рядовых прохожих и бузотеров. Вот еще один ролик. Оцепление вежливо пропускает двух женщин, которым нужно пройти на другую сторону улицы.

ВЗГЛЯД 6-ГО ЭТАЖА

Вспомните, как сжигали «Беркут»

Мы видели десятки молодых и неглупых лиц. Этим ребятам нужна движуха. Им нужно выплеснуть энергию. А вот обученные дяди и тети умело направляют их задор в нужное русло. Так вершились все революции. Как не банально это звучит, но вспомните Украину. На майдане тоже скакали студенты и хипстеры. Но как только запахло жаренным, всех этих «они же дети», как ветром сдуло. А на места студентов встали бритые и тренированные радикалы. Которые пошли ломать страну.

И какие лозунги сегодня выкрикивают провокаторы: «Мусора позор России!» И тут вспоминается ночной Киев 2014-го. Когда бравых ребят из «Беркута» поджигали коктейлями Молотова, колошматили арматуринами. А потом украинских силовиков расстреливали снайперы. А ведь и тогда все начиналось с детских лозунгов…

ДОСЛОВНО

«Мне кажется, что те, кто звал на несанкционированный митинг, они просто не понимают своей политической ответственности».

Михаил Федотов, глава СПЧ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным МВД, 1500 человек приняли участие в несанкционированной акции. Из них задержано около 600 человек

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