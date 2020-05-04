Анатомия фейка. Британские уши информационной атаки против МИД • 39 • Аналитика © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Ряд неполживых российских СМИ при поддержке русскоязычных коллег из-за рубежа совершили очередную информационную атаку против МИД России и его официального представителя Марии Захаровой. Если препарировать этот новый фейк, можно вскрыть любопытную анатомию и отследить некую закономерность, наглядно демонстрирующую, откуда растут уши у подобных скоординированных наездов. Началось все с обыденного интервью Марии Захаровой журналисту Зыгарю в его инстаграме. Беседа длилась почти час, в основном по актуальной теме, которой сейчас активно занимается МИД, — возвращению российских граждан, застрявших за рубежом. Интервью вышло еще 23 апреля и не вызвало отдельного резонанса, поскольку Захарова повторила немало из того, что не раз уже говорила и на пресс-конференциях, и на различных ток-шоу. Но почти через неделю на это интервью обратил внимание пропагандистский ресурс беглого олигарха Михаила Ходорковского, названный им в свою честь. По своим соцсетям ресурс распространил сенсацию: "Мария Захарова считает, что застрявшие за границе ("за границей", вероятно. — Прим. ред.) туристы виноваты в этом сами, а путешествия должны быть доступны только для богатых и влиятельных". И понеслось. Ресурсы российской несистемной оппозиции, в упор не замечавшие это интервью на протяжении нескольких дней, дисциплинированно обрушились на Захарову, обвинив ее в строительстве "кастовой системы общества". Пресс-секретарь Навального выпустила ролик, в котором приписала представителю МИД слова "Отдых — это для богатых". Затем подключился сам Навальный, издав гневный спич о "чудовищной женщине", позволяющей себе запрещать бедным людям отдыхать на морях. Далее присоединились все "голоса" и иноагенты (в частности, Радио Свобода), ретранслирующие весь гнев российских либералов. Судя по их комментариям, те с интервью Захаровой были знакомы вообще исключительно по фейковому пересказу из ролика Навального. На всякий случай: в реальности представитель МИД говорила прямо противоположное тому, что ей приписывают. Участники медианаката в разных формах утверждают, что, по словам Захаровой, Россия не намерена помогать застрявшим за границей людям. В то время как Захарова неоднократно повторяла: "Россия своих не бросает". Повторяла много где: например, в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" ("Помощь надо оказывать всем, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах человек оказался за границей. Будь это турист, учитель, студент, многодетная мать и так далее"). Допустим, авторы фейков от оппозиции не умеют пользоваться "Гуглом" или сделали вид, что никогда не слышали истинной позиции официального представителя нашего МИД. Однако ведь она сама в этом самом интервью, на которое ссылаются МБХ-медиа и Навальный, прямо ответила на предположение Зыгаря о том, что российское государство может "умыть руки" в такой ситуации. "Такая мысль мне даже не приходит в голову <…>, — сказала Захарова. — Я не видела ни одного человека, который бы считал, что ситуацию надо использовать вот с этой точки зрения". Интервьюер на этом месте поднимает большой палец и говорит "Класс!", моментально закрывая данную тему. ...Технология данного конкретного фейка довольно проста и рассчитана на клиповое мышление целевой аудитории (либеральная тусовка имеет, кстати, как неоднократно было замечено, максимально "клиповое" восприятие). Кто же будет смотреть часовое интервью в оригинале, если можно довериться краткому пересказу в изложении пары-другой "моральных авторитетов"? Либеральная тусовка отлично натренирована верить своим авторитетам даже в споре с реальностью — вспомним заявление Навального о том, что Путин "с семьей сбежал в резиденцию на Валдае", буквально накануне посещения президентом больницы в Коммунарке). Работает данная технология банально: выдергиваете одну-две цитаты и начинаете накручивать на нее свои размышлизмы, трактовки, домысливания, "очевидно", "отсюда следует" и прочее "хайли лайкли". Самый простой пример запущенной лжи. Захаровой приписали цитату о том, что за границу якобы можно ехать, только не имея ипотеки. На самом деле она сказала ровно противоположное: такая идеология прививалась раньше и она считает ее неоправданно жестокой. Захарова также подчеркнула, что сейчас "так думает меньшинство". Но и этого ее критики предпочли "не заметить". По данной технологии я мог бы озаглавить этот материал ""Быдло гомонящее" и "холопы": Навальный высказался о народе". И вы знаете, технически я бы не соврал. Навальный в самом деле использовал данные термины. Конечно, это было бы чистой манипуляцией, поскольку наш "несистемщик" пытался выдать эти слова за мысли Захаровой. Но именно такую методику и использует Навальный, ибо представитель МИД как раз отвергала такие подходы — и в самом интервью, и в массе других ее выступлений. Что еще стоит отметить. На самом деле в беседе с Зыгарем Мария Захарова занималась, в общем-то, рутинной работой представителя МИД. Причем подчеркну: любого МИД любой страны. Она в который раз предупреждала наших туристов о необходимости иметь "финансовую подушку" для поездок за рубеж. Да, она вспомнила времена 30-40-летней давности, когда зарубежный перелет могли позволить лишь избранные (бесспорный факт), и противопоставила его нынешней ситуации, когда многие люди с доходом ниже среднего летают за границу не просто без средств, но даже в долг, считая, что затем любые их проблемы должно оплачивать государство. В этом описании реальности, однако, нет отказа в праве так себя вести — только в тысячный раз подтверждение безоговорочной помощи и поддержки всем, без какого-либо деления. Впрочем, само указание на реальное устройство мира оскорбляет либералов. "Сначала проверь свои возможности, есть ли у тебя достаточно денег", — возмущенно произносит Навальный, пытаясь передать мысли дипломата. По его мнению, любой студент или пенсионер может себе позволить без средств въехать, скажем, в Испанию. "Во всем мире ровно так это устроено", — категорично утверждает оппозиционер. Правда, реальный мир устроен ровно противоположно. При оформлении виз некоторые страны жестко требуют справки о состоянии банковского счета, в той же Испании (как и во многих государствах) на границе могут потребовать показать наличную валюту, достаточную для пребывания там на срок действия туристической визы. Но это так. Повторюсь: рутинной работой любого МИД любой страны является предупреждение своих граждан о рисках, которые могут их ждать за рубежом. МБХ и Навальный могут заглянуть, скажем, на сайт внешнеполитического ведомства нынешней родины Ходорковского — и они, к своему удивлению, обнаружат, что Форин-офис предупреждает всех своих туристов о необходимости иметь финансовые гарантии, страховку, связи для возможности платить за свое пребывание за рубежом и эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Мало того, МИД Британии (как, собственно, и США) в категоричной форме предупреждает, что не намерен платить за эвакуацию своих граждан, что те все должны оплачивать сами, а в случае отсутствия средств брать кредит, который затем обязаны будут погасить по возвращении домой под угрозой жестких санкций со стороны государства. Российские же дипломаты стремятся помочь застрявшим соотечественникам и материально, примеры чего Захарова приводила не раз. Война волков, князь Талейран и китайское обаяние в Европе Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан специально подчеркнул, что французские граждане (включая студентов), находящиеся за рубежом, должны оплачивать эвакуацию домой из своего кармана. Одна из французских студенток, оказавшаяся запертой в Новой Зеландии, заявила о том, что для покупки билета ценой в 8,7 тысячи евро ей придется продать свою почку. А теперь самое интересное. В раскрутке "сенсации", которую раздули из обычного интервью официального представителя МИД России, обращает на себя внимание не только скоординированность информационной атаки, дружно начатой по отмашке беглого олигарха. Есть еще один показательный нюанс. Подобные наезды на наше внешнеполитическое ведомство по странной причине всегда следуют почти сразу за предупреждениями в адрес британских СМИ по поводу их неадекватного освещения событий в России. К примеру, данной атаке против Захаровой предшествовали ее ремарки о предвзятости ВВС и явный намек на возможность санкций против государственного британского СМИ. И тут же ресурс Ходорковского, который всегда старается выразить особый пиетет перед "эффективной демократией" Британии, запустил свой фейк. А либеральным оппозиционерам оставалось лишь подключиться, наслаивая на него гневные ремарки. Гранты обязывают. Такова примитивная технология раскрутки волны возмущения против "российской элиты, оторвавшейся от своего народа". Факты при этом совершенно не важны, можно соорудить один-два откровенных фейка, приписав кому-то слова, которых этот кто-то не говорил, и мысли, которых он не имел. А информационная обслуга уже доделает свое дело, развешивая на откровенную ложь свои "гроздья гнева". Целью подобных атак, как верно подметила сама Захарова, является разжигание "агрессии и классовой ненависти среди людей". Этого они добиваются любыми методами, вплоть до самых нечистоплотных. 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