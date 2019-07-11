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Анатолий Вассерман: Украину уже переименовывали
11 июля 2019, 18:54 • 141 • В России
Уроженец Одессы, бывший кандидат в депутаты Верховной Рады и многократный победитель телевизионных игр с привычным ему сдержанным юмором и плохо скрываемой иронией отреагировал на заявление Никиты Потураева, советника руководителя Незалежной Владимира Зеленского по политическим вопросам, переименовать Россию в Московию, а русский язык — в российский.
- Анатолий Александрович, может, действительно, пора менять названия стран и языков? Но начать, может, лучше все-таки не с России, а с Украины?
- Хочу напомнить, что Украина уже переименована.
- Когда? А мы и не заметили!
- Украин вообще-то много! УкрАина - это старое русское произношение слова «окраина». Слово позаимствованное, закрепленное от поляков.
- Значение — окраина?
- Это общее название множества разных земель. Да, в основном, по краям империи. Строго говоря, название данных земель исторически идет из Греции.
- И как эллины именовали наши территории?
- Малая Русь - это греческая традиция называть Малым то, что, в принципе, было центром государства. Ну, а Большим у них было принято называть всю периферию. Отсюда — Великая Британия. Куда переселилось кельтское племя бриттов.
- Великороссы — по той же традиции?
- Да, отсюда же Малая и Великая Русь. Именно греки добились в свое время перевода столицы Руси с севера, из Новгорода Великого, со Старой Ладоги на юг. А именно - в Киев.
- Для чего это делалось?
- Так им проще было работать с русскими. И после этого перевода они стали называть Южную часть Руси — Малой. Они исходили из того, что государственность окончательно сформировалась. Это когда столица уже считалась в Киеве. То есть историческое название этих земель — Малая Русь.
- А Украина?
- Название этих земель Украиной — это уже переименование. Так же, как слово «укрАинец» с точки зрения поляков - оно имеет оскорбительный оттенок. В опосредованном переводе с латинского означает «провинциал». С учетом всех этих обстоятельств украинцы уже являются жертвами переименований.
- На Украине всё пытаются от нас дистанцироваться, не хотят признавать родства...
- Ну, что сказать… Украинцы — это совершенно очевидно неотъемлемая часть русского народа. Все их особенности находят аналоги в обширном этническом спектре русского народа.
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