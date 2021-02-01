Анатолий Вассерман объяснил, как Мария Максакова могла выучить украинский язык

Экс-звезда Мариинского театра Мария Максакова действительно могла хорошо выучить украинский язык за четыре года жизни в Киеве. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявление оперной певицы, сделанное в одном из недавних интервью, о том, что она выучила украинский язык, свободно говорит и преподает на нем.

«Да, это возможно. Несмотря на то, что сделано все, чтобы добиться непонятности украинского диалекта русскими, он все равно остается в пределах русского диалектного спектра. Выучить его, в общем-то, несложно», — отметил публицист.

Анатолий Вассерман раскрыл принцип, по которому создавалась «рiдна мова».

«Взяли все южнорусские диалекты и «просеяли» их в поисках слов, максимально отличавшихся от уже сложившейся русской литературной нормы. Если такое слово находили, то объявляли его «исконно украинским». Если обнаружить не удавалось, то брали соответствующее понятие из польского языка. Причем по возможности латинского или немецкого происхождения», — пояснил журналист.

Он указал, благодаря чему все эти усложнения все же не сработали.

«Таким образом появился язык, мало похожий на наш, но синтаксис остался обычным, русским, а выучить словарь — дело, посильное каждому. В конце концов, блатная феня тоже мало похожа на обычную речь, но ее же не считают отдельным языком», — сказал собеседник.

Кроме того, Анатолий Вассерман поделился своим мнением о заявлении Марии Максаковой о том, что ее переезд на Украину с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым не следует расценивать как предательство.

«Насколько я понимаю, в ее отъезде никакой политики не было. Она действительно поехала за мужем. Другое дело, что сам супруг уехал, опасаясь судебного преследования за деятельность во время пребывания в Госдуме. Насколько я знаю, он сделал довольно много несовместимого по закону со статусом депутата. В этом смысле в его отбытии можно усмотреть политику», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал приезд в Россию Марии Максаковой.