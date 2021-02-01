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Анатолий Вассерман объяснил, как Мария Максакова могла выучить украинский язык
01 февраля 2021, 15:05 • 147 • Украина
Экс-звезда Мариинского театра Мария Максакова действительно могла хорошо выучить украинский язык за четыре года жизни в Киеве. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.
Эксперт прокомментировал заявление оперной певицы, сделанное в одном из недавних интервью, о том, что она выучила украинский язык, свободно говорит и преподает на нем.
Анатолий Вассерман раскрыл принцип, по которому создавалась «рiдна мова».
Он указал, благодаря чему все эти усложнения все же не сработали.
Кроме того, Анатолий Вассерман поделился своим мнением о заявлении Марии Максаковой о том, что ее переезд на Украину с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым не следует расценивать как предательство.
Ранее Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал приезд в Россию Марии Максаковой.
Автор: Максим Мартынов
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