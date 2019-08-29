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Анатолий Шарий: 100 дней Зеленского — это настоящая оттепель. И Порошенко, обмочивший штаны

29 августа 2019, 03:09  •  62 • В России

Известный украинский журналист поделился в эфире Радио «Комсомольская правда» своим видением итогов первых ста дней правления Владимира Зеленского:

- Я считаю эти первые 100 дней президента Зеленского в любом случае позитивными. У меня свой подход к этому и свое видение.

Во-первых, я вижу, что 100 дней мы живем вне парадигмы этого ужаса и кошмарного дебилизма. Вне этой системы преступности, где тебя могут убить, могут бросить за решетку, абсолютно без любой причины вообще. Для меня это плюс.

Для меня огромный плюс, что страна уже вырвалась из этого ада, в который она была погружена на пять лет и мы делали все для того, чтобы она не погрузилась в это еще на пять лет.

За эти 100 дней Зеленский четко показал, что он не Порошенко. И его команда абсолютно разношёрстная, к которой очень много вопросов, тоже показала, что она не порошенковская, потому что там (в команде Порошенко, - ред.) были, как на подбор, настоящие орки, для которых не было таких принципов, как свобода слова, верховенство права и так далее. Мы это все видели, мы это все чувствовали.

Журналист Анатолий Шарий.Фото: Youtube

И уже поэтому вот эти 100 дней Зеленского мне напоминают настоящую оттепель, - поделился своими впечатлениями Анатолий Шарий.

Касательно того, что сделано... Ну, многого то сделать нельзя было, потому что еще не было реальных рычагов управления в руках. Я не имею в виду этих картинных, конечно же, пиаросодержащих увольнений, когда лично президент ездит и увольняет. Но мы видим работу Государственного бюро расследований, мы скоро увидим уже все, на днях увидим, как должна работать Генеральная прокуратура Украины, которая до этого исключительно покрывала убийц. Я не говорю о преступлениях, я говорю об убийцах. И у нас есть несколько таких дел.

Я вижу Порошенко, который полностью… знаете, прямо говоря, обмочивший штаны, ходит на допросы, понурив свою голову курчавую. И ходит, как мальчик. Много я слышал всякого, что он не будет ходить. Ходит. Ходит, как миленький. Его маргинализация меня вполне устраивает. За эти 100 дней он просто стал подчеркнуто ничтожным, меркантильным абсолютно, знаете.

У команды Порошенко такой был радикальный настрой все эти пять лет, особенно концовка правления, когда они полностью потеряли берега... Поэтому для меня то, что происходит теперь - позитив, однозначный. Это вера в будущее.

Хотя опять-таки вопросы есть.

Но все эти вопросы меркнут перед тем, что было раньше и чего больше нет, - заключил Анатолий Шарий. - Вот так.

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