Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве • 109 • Украина

Пашинин и Горбунов уехали на свою родину - Украину в 2014-м году, бросив свои блистательные карьеры в России. Оба они были востребованными артистами, которые снимались у лучших режиссёров. Но там не особо пригодились и неоднократно заявляли о бедности и обмане со стороны киношников. Прошло уже 8 лет и в недавних интервью эти артисты рассказали весьма интересные подробности.



Дорогие читатели, я уже писал об этих артистах на канале и внимательно слежу за их судьбой. Пашинин закончил, как и я, Щепку и нам обоим преподавал Борис Клюев. Мы не раз пересекались с ним на пробах и в институте на различных мероприятиях. А Горбунов мне очень нравился, как актёр. Он необычайно талантлив, харизматичен и всегда украшал наши фильмы. Его любил снимать Валерий Тодоровский и отзывался о нём, как о профессионале с большой буквы. В 2014-м Пашинин и Горбунов в один миг разорвали все отношения с российским кинематографом, прекратили все съёмки, разругались со многими коллегами и уехали. Причём, один отправился на линию фронта, а другой поднимать украинское кино.



Анатолий Пашинин



Обманули обоих (По их словам). Горбунову обещали роли и много работы, а Пашинину хорошую зарплату и военную пенсию. Но первый снялся только в 2-х проектах за пять лет и еле сводил концы с концами. Как говорил Горбунов, что денег едва хватало на бензин, а работы не давали даже в самых захудалых сериалах и в самых позорных шоу на телевидении. А с Пашининым история вышла более мутной. На него объявила охоту СБУ и из армии его выгнали. При этом, как он сам говорит в украинском кино он в чёрных списках. Поэтому Пашинин работает чернорабочим - чистит снег, разгружает фуры и перебивается от одного к другому.



Когда-то Станиславский говорил, что у актёра не может быть национальности и даже пола. Он должен служить только искусству



Сейчас Пашинин женат и не стесняясь заявляет, что пока живёт за счёт жены юриста и только собирается найти работу. А Горбунов понял, что украинское кино его не принимает и активно продвигается в европейском. Надо сказать, что успешно. Он снялся в нескольких французских сериалах, в польских и даже сыграл пару эпизодов в Голливуде. А сейчас вышло очень недурное кино с Ван Даммом на Нетфликсе, где Горбунов исполнил роль Украинского олигарха. Но это всё равно не те роли, которые он играл в русском кино. Да и деньги не те. А в недавнем интервью Горбунов и Пашинин выражают надежду на мир и возвращение в наш кинематограф.



Горбунов на съёмках с Ванн Даммом



Не прямым текстом, конечно, но Пашинин, например, сравнивает современное российское и украинское кино и говорит, что в России качество лучше. Вспоминает своих педагогов в Щепке, благодарит их и надеется, что и в его стране будут так же готовить юных актёров. А Горбунов вспоминает свои любимые роли в нашем кино и мечтает хоть на миллиметр приблизится к такому же уровню в нынешней своей работе. При этом, они понимают, что наговорили много гадостей про Россию и скорее всего дорога им закрыта. Но зачем было так рушить все мосты? Многие наши совместные проекты возобновляются и украинские артисты сейчас спокойно снимаются в нашем кино. Но именно эти два артиста - Горбунов и Пашинин сами сделали всё, чтобы навсегда уехать из России. В конце концов, никто их не заставлял поливать наш народ грязью и даже пулями, в случае Пашинина. А теперь я смотрю их интервью и отчётливо вижу, что они стараются вызвать жалость у нас и наших режиссёров. Мол, мы оступились и готовы работать. Но сможет ли народ простить их и снова принять в нашем кинематографе?



Пашинин в «Грозовых воротах»



Самое интересное - Горбунов размышляет о предательстве. Он считает, что его предал их министр культуры, обманул его и не позволил работать. А то, что сам Горбунов предал своих русских коллег и зрителей он, видимо, не думает. У него было всё - работа, деньги, зрительская любовь и возможность выбирать себе проекты у любых режиссёров. А Пашинин так и вовсе считает наш народ предателем его родины. А вы как думаете смогут ли вернуться эти два артиста в наше кино? И что самое главное - сможет ли наш зритель их принять обратно?

Автор: Сергей Марочкин



Пашинин и Горбунов уехали на свою родину - Украину в 2014-м году, бросив свои блистательные карьеры в России. Оба они были востребованными артистами, которые снимались у лучших режиссёров. Но там не особо пригодились и неоднократно заявляли о бедности и обмане со стороны киношников. Прошло уже 8 лет и в недавних интервью эти артисты рассказали весьма интересные подробности.Дорогие читатели, я уже писал об этих артистах на канале и внимательно слежу за их судьбой. Пашинин закончил, как и я, Щепку и нам обоим преподавал Борис Клюев. Мы не раз пересекались с ним на пробах и в институте на различных мероприятиях. А Горбунов мне очень нравился, как актёр. Он необычайно талантлив, харизматичен и всегда украшал наши фильмы. Его любил снимать Валерий Тодоровский и отзывался о нём, как о профессионале с большой буквы. В 2014-м Пашинин и Горбунов в один миг разорвали все отношения с российским кинематографом, прекратили все съёмки, разругались со многими коллегами и уехали. Причём, один отправился на линию фронта, а другой поднимать украинское кино.Обманули обоих (По их словам). Горбунову обещали роли и много работы, а Пашинину хорошую зарплату и военную пенсию. Но первый снялся только в 2-х проектах за пять лет и еле сводил концы с концами. Как говорил Горбунов, что денег едва хватало на бензин, а работы не давали даже в самых захудалых сериалах и в самых позорных шоу на телевидении. А с Пашининым история вышла более мутной. На него объявила охоту СБУ и из армии его выгнали. При этом, как он сам говорит в украинском кино он в чёрных списках. Поэтому Пашинин работает чернорабочим - чистит снег, разгружает фуры и перебивается от одного к другому.Сейчас Пашинин женат и не стесняясь заявляет, что пока живёт за счёт жены юриста и только собирается найти работу. А Горбунов понял, что украинское кино его не принимает и активно продвигается в европейском. Надо сказать, что успешно. Он снялся в нескольких французских сериалах, в польских и даже сыграл пару эпизодов в Голливуде. А сейчас вышло очень недурное кино с Ван Даммом на Нетфликсе, где Горбунов исполнил роль Украинского олигарха. Но это всё равно не те роли, которые он играл в русском кино. Да и деньги не те. А в недавнем интервью Горбунов и Пашинин выражают надежду на мир и возвращение в наш кинематограф.Не прямым текстом, конечно, но Пашинин, например, сравнивает современное российское и украинское кино и говорит, что в России качество лучше. Вспоминает своих педагогов в Щепке, благодарит их и надеется, что и в его стране будут так же готовить юных актёров. А Горбунов вспоминает свои любимые роли в нашем кино и мечтает хоть на миллиметр приблизится к такому же уровню в нынешней своей работе. При этом, они понимают, что наговорили много гадостей про Россию и скорее всего дорога им закрыта. Но зачем было так рушить все мосты? Многие наши совместные проекты возобновляются и украинские артисты сейчас спокойно снимаются в нашем кино. Но именно эти два артиста - Горбунов и Пашинин сами сделали всё, чтобы навсегда уехать из России. В конце концов, никто их не заставлял поливать наш народ грязью и даже пулями, в случае Пашинина. А теперь я смотрю их интервью и отчётливо вижу, что они стараются вызвать жалость у нас и наших режиссёров. Мол, мы оступились и готовы работать. Но сможет ли народ простить их и снова принять в нашем кинематографе?Самое интересное - Горбунов размышляет о предательстве. Он считает, что его предал их министр культуры, обманул его и не позволил работать. А то, что сам Горбунов предал своих русских коллег и зрителей он, видимо, не думает. У него было всё - работа, деньги, зрительская любовь и возможность выбирать себе проекты у любых режиссёров. А Пашинин так и вовсе считает наш народ предателем его родины. А вы как думаете смогут ли вернуться эти два артиста в наше кино? И что самое главное - сможет ли наш зритель их принять обратно?Автор: Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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