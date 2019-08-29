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Анатолий Пахомов «Комсомолке» о выборах мэра Сочи: дорогу – молодым, чтобы не думали, что я держусь за кресло

29 августа 2019, 12:54  •  51 • В России

10 сентября в Сочи выберут мэра. Правда, голосовать за него будут не местные жители, а депутаты городского собрания. 29 августа — последний день для подачи документов в комиссию по организации выборов. Кандидаты уже есть, но их имена тщательно скрывают. До сегодняшего дня действующий мэр Анатолий Пахомов старался не говорить на эту тему – все гадали, пойдет ли он на третий срок или все же покинет свою должность.

И вот стало известно, что глава Сочи, возглавляющий курорт с 2009 года, документы на конкурс не подает.

Интервью мэра Сочи Анатолия Пахомова "Комсомольской правде" - Кубань"

- Я уже несколько раз говорил о том, что давно принял это решение. Как только подойдет к концу второй срок, подавать документы вновь я не буду, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» по телефону Анатолий Пахомов. - Два срока отслужил - это почти 11 лет. 8 сентября заканчивается срок моих полномочий.

- Есть уже новое место работы?

- Да, но пока не будут говорить об этом. Я столько лет отдал служению городу, я честно работал, клянусь. Пока не решал задачу, не отступал от нее, поднимал уровень города, стремился к тому, чтобы Сочи стал туристическим. И мы добились того, что город стал популярным, теперь это, действительно, круглогодичный курорт. Даже на сентябрь 60% всех продаж - это Сочи.

- В городе за два срока вашей работы построены 12 школ, 30 детских садов.

- А наша футбольная команда «Сочи» теперь играет в Премьер-лиге, - добавляет Пахомов. - Но есть задачи, которые будет решать уже другая команда. Иногда происходит привыкание к человеку, но в нашем деле такого быть не должно. Надо дать возможность и молодежи порулить! А то будут еще думать, что я не могу расстаться с креслом.

- Преемника уже назначили?

- Уже нет прямых выборов, поэтому главу будут выбирать из числа кандидатов, которые подают документы. Однако кто это, знает только конкурсная комиссия. На данный момент там 18 человек, но лишь двоих отберут по профессиональной принадлежности и выставят на голосование городскому собранию. Но новому главе я всегда буду готов помочь, если это понадобится. Я жил этим городом, мне будет обидно, если он начнет пробуксовывать.

- В Сочи останетесь?

- Точно сказать не могу, но приезжать на отдых однозначно буду.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Пахомов родился 2 сентября 1960 года в станице Новоархангельской Тихорецкого района Краснодарского края.

Начинал трудовую деятельность в совхозе "Тихорецкий", где работал трактористом и слесарем.

За свою карьеру Пахомов был вице-мэром Краснодара, замещал должность руководителя управления Госторгинспекции региона, руководил департаментом комплексного развития курортов и туризма Кубани.

С 2006 по 2009 годы возглавлял Анапу. 13 января был назначен вице-мэром Сочи. С 20 января 2009 года - исполняющим обязанности главы курорта, а потом и мэром. Награжден орденом «Знак Почета».

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