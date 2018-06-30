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Анатолий Куликов: Новый план президента против коррупции - то, что надо. Теперь задача выяснить - как коррупционеры попадают во власть?

30 июня 2018, 21:54  •  115 • В России

В субботу, 30 июня, стало известно, что Президент Владимир Путин своим указом (он подписан и вступил в силу накануне, 29 июня) утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы. (Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.)

Вот несколько пунктов:

1. Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии, а также высшим должностным лицам субъектов Федерации "рекомендуется обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий".

2. Доклады об исполнении этого пункта должны быть представлены к 1 октября.

3. Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно.

Среди перечисленных в плане мер - "совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции".

И еще любопытный пункт: президент поручил усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.

- Тот факт, что утвержден такой план и президент обратил на это особое внимание - свидетельствует о том, что проблема эта острая и она не может не беспокоить ни общество, ни главу государства, - заявил генерал армии Анатолий Куликов. - Но любой план, если он не будет подкреплен организационными, волевыми мерами руководящего звена - Администрации президента, правительства - то он также утонет в бумагах. Если мы по-прежнему будем игнорировать Конвенцию о коррупции, если будем закрывать глаза на то, как коррупционеры попали во власть - а таких примеров множество... Губернатор Хорошавин, бывший глава ГУИН Реймер... А почему не разобрались - кто рекомендовал этих людей во власть? Вот куда надо заглядывать! Вот тогда будет понятно, с чем надо бороться.

Любой план только тогда, как говорится, возымеет действие, если он будет реально воплощаться. Коррупцией нам надо заниматься очень серьезно. Вплоть до того, что, с моей точки зрения, создать институт независимого прокурора, подчиненного только президенту.

Будет воля - будет и толк. В противном случае... Нас не Запад и не американцы задушат, нас задушат коррупция и воровство.

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