Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных...
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Главная / В России

Анатолий Куликов, генерал армии: Я ещё Ельцину и Черномырдину предлагал начать борьбу с собственностью чиновников за рубежом. А меня убрали

18 июля 2020, 17:25  •  168 • В России

- Анатолий Сергеевич, хотел сразу же, как только Фургала арестовали, позвонить вам. Потом все-таки решил дождаться, чтобы выяснилось что-то, туман какой-то развеялся.

- Во-первых, безотносительно к Фургалу...

- Ну, да... Товарищ генерал армии! Вопрос, естественно, такой. Почему до сих пор попадают во власть и даже избираются в губернаторы люди с криминальным прошлым? Почему не работают фильтры – потому что просто нет других таких - деловых, хватких людей? Что случилось?

- Правильно ты говоришь, тут - с Фургалом - еще пусть разбираются.

Но, действительно, во власть попадают люди с криминальным прошлым.

А ты забыл, я тебе рассказывал, что мы в 1996-м в Новосибирске или Красноярске, сейчас уже не помню, - но не так важно... Так вот - проводя операцию, в одной организованной преступной группе, нашли программное обеспечение внедрения во власть и правоохранительные структуры.

- Документ такой? Да, мы писали с ваших слов об этом.

- Вот, пожалуйста, - это все уж работает.

Конечно, из этого надо делать очень большие выводы. А эти выводы нельзя обеспечить одним директивным документом, указом президента или постановлением правительства, или каким-то одним законом…

- А как же?

- Нам надо по всей стране посмотреть, на всю систему - с этого ракурса. Я глубоко уверен, что реформирование нужно проводить во всей управленческой вертикали. Ведь у нас огромная брешь в кадровой системе.

- А - подробно?

- Нарушена абсолютно та советская система подбора кадров, когда, как в армии... И пока ты не прошел все ступеньки... Ты не станешь командиром полка, не побывав командиром роты, командиром батальона, начальником штаба или замом командира.

Точно так же и здесь. Губернаторам надо, чтобы они побывали и на районе, и на производстве большом.

А у нас - из бизнеса.

А что, разве мы будем отрицать, что деньги играют во многом значительную роль? Не будем отрицать, это есть. Ну, что сделать?

- Да... Что?

- Я думаю, что жизнь заставит сделать так, что - независимо от того, каково желание у руководства, - вернуться к прежним схемам реализации кадровой политики. И - жизнь заставит это сделать.

Разве ж мы стремимся к тому, чтобы у нас были такие, как в Хабаровске, волнения? Зачем это нам нужно? Если бы не было этих…

Понимаете, если уж назначать губернатора, или избирать, - то надо тогда вообще, чтобы человек был абсолютно свободен от всякого бизнеса. Это же везде так. Вон президент Украины (речь о Порошенко. А.Г.) обворовал страну, потому что он бизнесмен, он миллиардер. И любой, кто будет... Так же!

- Не знаю...

- Но если губернатор-предприниматель - и в России - находится у власти, что, - начальник УВД будет работать по нему оперативно или - ФСБ? Ну да, кому-то квартира, кому-то еще что-то, у кого-то жена в бизнесе, у кого-то деньги в бизнес требуются. Вот, пожалуйста, всё повязано.

- Но ведь у нас же не только Фургал один.

- Да конечно.

- У нас больше дюжины губернаторов на отсидке либо под следствием, либо еще что-то - какое-то иное горе.

- Нам нужна реформа всей управленческой системы. Нужны какие-то очень жесткие фильтры для назначения на эти должности. Как, кстати говоря, и на должности руководителей, в том числе силовых структур (я имею в виду правоохранительные).

Вот посмотрите, сколько беды наделала Хахалева. (речь о судье Краснодарского краевого суда. -А.Г.) И только сейчас, спустя 2 или 3 года, ее освободили от должности. А что, непонятно было, что она без образования, что она - не имея знаний, опыта и квалификации, 6,5 тысячи дел вела? Что, нельзя было - ещё тогда?

И вообще, как она попала на это, почему ее не могли проверить? Должны были подлинность дипломов проверять еще на стадии устройства на работу, избрания… А потому что финансы решают все, деньги.

- Вы и в предыдущих интервью говорили, что нужны фильтры. Что это должно быть – закон, секретная инструкция?

- Нужно продумать…

Я в третий раз повторяю - реформирование всей системы!

Допустим, нужен закон о подготовке, вернее, не о подготовке, а, может быть, о прохождении госслужбы. У нас есть Закон о госслужбе, но туда нужны серьезные поправки, что не может быть назначен или избран на должность руководителя, губернатора человек, не имеющий опыта работы руководителя районного звена, допустим, и - предприятия.

Ну, не знаю. Я не могу сходу сказать, это надо посидеть, подумать.

- Но это должна - Дума, парламентарии?

- У нас есть, кому думать, у нас много есть толковых, умных людей, и в Государственной Думе, в том числе.

Но что-то надо делать, чтобы не позориться.

- Я с вами абсолютно согласен. А вы же с президентом Ельциным могли тогда все это дело создать. Ведь тогда все эти проблемы начались.

- Вот послушай. Я же тебе рассказывал, по-моему. Я много раз был в командировках за рубежом. Как правило, меня там встречали ребята по линии нашего Главного разведуправления, военные атташе. Потому что меня в армии хорошо знают, и, как только я приезжаю, они сразу появляются.

Ну, естественно, показывают: вот особняк одного нашего родного олигарха, вот особняк - второго, пятого, десятого...Даже в ЮАР показывали, в Кейптауне, где особняки наших же – то чиновников, то олигархов.

А я уже был вице-премьером. Мы посоветовались. Я собрал всех руководителей спецслужб - как вице-премьер, и посоветовался: вы знаете, есть предложение создать комиссию по борьбе с экономической преступностью, а точнее, по экономической безопасности. Правительственная комиссия по экономической безопасности. И все рассказал...

Потому что, Служба внешней разведки, как и военная разведка, они очень многое знают.

Давайте сделаем, говорю, такую комиссию по экономической безопасности, премьер будет председатель, я буду секретарь этой комиссии или заместитель. Все согласились со мной. Я написал письмо Ельцину. Он - резолюцию: «Дело нужное, не затягивать».

Передаю премьеру Виктору Степановичу Черномырдину. Неделя, две, месяц, два тянется – не подписывает. А постановление уже готово.

Я потом беру проект этого постановления, не подписанный, захожу к Черномырдину и говорю: «Что, недостаточно распоряжения президента, чтобы вы подписали это постановление?» Даже там не постановление, а распоряжение нужно. Черномырдин вынужден был подписать. Он подписал. Но ему - этому распоряжению - не присвоили номер, не зарегистрировали.

- Почему?

- Потому что у всех рыло в пуху, у многих недвижимость там, у многих счета там. Вот почему. Против было государственное правовое управление президента, против были некоторые руководители аппарата правительства.

Забегали некоторые чиновники – и ему не дали номер.

- То есть не дали ходу?

- Не дали ходу. А потом и меня убрали...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



168
Источник
Похожие новости
18 июля 2020, 09:25
«Ну что, затих протест?!» - Хабаровск снова вышел на улицы
18 июля 2020, 01:25
Русские школы в Киеве с 1 сентября запрещают, а Зеленскому советуют вернуться на сцену
17 июля 2020, 19:25
Через неделю в Хабаровске проснулись коммунисты
18 июля 2020, 01:25
Почему Армения с Азербайджаном постреляют и разойдутся. Но будут винить Россию
18 июля 2020, 00:55
«Надёжная защита от вероятного нападения»: как развивается программа по созданию атомных подводных лодок класса «Борей»
17 июля 2020, 17:55
«Планировал применение зажигательных устройств»: ФСБ сообщила о предотвращённом теракте в Хабаровске
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 07:00
"Плохо пахнет": Хабаровчан обманули ещё до дела Фургала - "люди были наказаны"
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию
12 июля 2020, 14:00
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
14 июля 2020, 17:00
"Своих арлекинов девать некуда": Жителей России возмутило возвращение украинских артистов
18 июля 2020, 03:00
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.