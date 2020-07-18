Анатолий Куликов, генерал армии: Я ещё Ельцину и Черномырдину предлагал начать борьбу с собственностью чиновников за рубежом. А меня убрали

- Анатолий Сергеевич, хотел сразу же, как только Фургала арестовали, позвонить вам. Потом все-таки решил дождаться, чтобы выяснилось что-то, туман какой-то развеялся.

- Во-первых, безотносительно к Фургалу...

- Ну, да... Товарищ генерал армии! Вопрос, естественно, такой. Почему до сих пор попадают во власть и даже избираются в губернаторы люди с криминальным прошлым? Почему не работают фильтры – потому что просто нет других таких - деловых, хватких людей? Что случилось?

- Правильно ты говоришь, тут - с Фургалом - еще пусть разбираются.

Но, действительно, во власть попадают люди с криминальным прошлым.

А ты забыл, я тебе рассказывал, что мы в 1996-м в Новосибирске или Красноярске, сейчас уже не помню, - но не так важно... Так вот - проводя операцию, в одной организованной преступной группе, нашли программное обеспечение внедрения во власть и правоохранительные структуры.

- Документ такой? Да, мы писали с ваших слов об этом.

- Вот, пожалуйста, - это все уж работает.

Конечно, из этого надо делать очень большие выводы. А эти выводы нельзя обеспечить одним директивным документом, указом президента или постановлением правительства, или каким-то одним законом…

- А как же?

- Нам надо по всей стране посмотреть, на всю систему - с этого ракурса. Я глубоко уверен, что реформирование нужно проводить во всей управленческой вертикали. Ведь у нас огромная брешь в кадровой системе.

- А - подробно?

- Нарушена абсолютно та советская система подбора кадров, когда, как в армии... И пока ты не прошел все ступеньки... Ты не станешь командиром полка, не побывав командиром роты, командиром батальона, начальником штаба или замом командира.

Точно так же и здесь. Губернаторам надо, чтобы они побывали и на районе, и на производстве большом.

А у нас - из бизнеса.

А что, разве мы будем отрицать, что деньги играют во многом значительную роль? Не будем отрицать, это есть. Ну, что сделать?

- Да... Что?

- Я думаю, что жизнь заставит сделать так, что - независимо от того, каково желание у руководства, - вернуться к прежним схемам реализации кадровой политики. И - жизнь заставит это сделать.

Разве ж мы стремимся к тому, чтобы у нас были такие, как в Хабаровске, волнения? Зачем это нам нужно? Если бы не было этих…

Понимаете, если уж назначать губернатора, или избирать, - то надо тогда вообще, чтобы человек был абсолютно свободен от всякого бизнеса. Это же везде так. Вон президент Украины (речь о Порошенко. А.Г.) обворовал страну, потому что он бизнесмен, он миллиардер. И любой, кто будет... Так же!

- Не знаю...

- Но если губернатор-предприниматель - и в России - находится у власти, что, - начальник УВД будет работать по нему оперативно или - ФСБ? Ну да, кому-то квартира, кому-то еще что-то, у кого-то жена в бизнесе, у кого-то деньги в бизнес требуются. Вот, пожалуйста, всё повязано.

- Но ведь у нас же не только Фургал один.

- Да конечно.

- У нас больше дюжины губернаторов на отсидке либо под следствием, либо еще что-то - какое-то иное горе.

- Нам нужна реформа всей управленческой системы. Нужны какие-то очень жесткие фильтры для назначения на эти должности. Как, кстати говоря, и на должности руководителей, в том числе силовых структур (я имею в виду правоохранительные).

Вот посмотрите, сколько беды наделала Хахалева. (речь о судье Краснодарского краевого суда. -А.Г.) И только сейчас, спустя 2 или 3 года, ее освободили от должности. А что, непонятно было, что она без образования, что она - не имея знаний, опыта и квалификации, 6,5 тысячи дел вела? Что, нельзя было - ещё тогда?

И вообще, как она попала на это, почему ее не могли проверить? Должны были подлинность дипломов проверять еще на стадии устройства на работу, избрания… А потому что финансы решают все, деньги.

- Вы и в предыдущих интервью говорили, что нужны фильтры. Что это должно быть – закон, секретная инструкция?

- Нужно продумать…

Я в третий раз повторяю - реформирование всей системы!

Допустим, нужен закон о подготовке, вернее, не о подготовке, а, может быть, о прохождении госслужбы. У нас есть Закон о госслужбе, но туда нужны серьезные поправки, что не может быть назначен или избран на должность руководителя, губернатора человек, не имеющий опыта работы руководителя районного звена, допустим, и - предприятия.

Ну, не знаю. Я не могу сходу сказать, это надо посидеть, подумать.

- Но это должна - Дума, парламентарии?

- У нас есть, кому думать, у нас много есть толковых, умных людей, и в Государственной Думе, в том числе.

Но что-то надо делать, чтобы не позориться.

- Я с вами абсолютно согласен. А вы же с президентом Ельциным могли тогда все это дело создать. Ведь тогда все эти проблемы начались.

- Вот послушай. Я же тебе рассказывал, по-моему. Я много раз был в командировках за рубежом. Как правило, меня там встречали ребята по линии нашего Главного разведуправления, военные атташе. Потому что меня в армии хорошо знают, и, как только я приезжаю, они сразу появляются.

Ну, естественно, показывают: вот особняк одного нашего родного олигарха, вот особняк - второго, пятого, десятого...Даже в ЮАР показывали, в Кейптауне, где особняки наших же – то чиновников, то олигархов.

А я уже был вице-премьером. Мы посоветовались. Я собрал всех руководителей спецслужб - как вице-премьер, и посоветовался: вы знаете, есть предложение создать комиссию по борьбе с экономической преступностью, а точнее, по экономической безопасности. Правительственная комиссия по экономической безопасности. И все рассказал...

Потому что, Служба внешней разведки, как и военная разведка, они очень многое знают.

Давайте сделаем, говорю, такую комиссию по экономической безопасности, премьер будет председатель, я буду секретарь этой комиссии или заместитель. Все согласились со мной. Я написал письмо Ельцину. Он - резолюцию: «Дело нужное, не затягивать».

Передаю премьеру Виктору Степановичу Черномырдину. Неделя, две, месяц, два тянется – не подписывает. А постановление уже готово.

Я потом беру проект этого постановления, не подписанный, захожу к Черномырдину и говорю: «Что, недостаточно распоряжения президента, чтобы вы подписали это постановление?» Даже там не постановление, а распоряжение нужно. Черномырдин вынужден был подписать. Он подписал. Но ему - этому распоряжению - не присвоили номер, не зарегистрировали.

- Почему?

- Потому что у всех рыло в пуху, у многих недвижимость там, у многих счета там. Вот почему. Против было государственное правовое управление президента, против были некоторые руководители аппарата правительства.

Забегали некоторые чиновники – и ему не дали номер.

- То есть не дали ходу?

- Не дали ходу. А потом и меня убрали...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники