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Анатолий Куликов, генерал армии: У нас есть опыт Чернобыля, наводнений, землетрясений, пожаров... Поэтому президент так уверен - и с коронавирусом справимся

25 марта 2020, 20:00  •  90 • В России

- Анатолий Сергеевич, вас обращение Президента не встревожило? Такого ведь раньше не было. Выходит, очень серьезная ситуация?

- Нет. Поскольку он обосновал обращение, показал, что мы готовы к любому варианту развития событий, в том числе и к худшему. Но надо сделать все для того, чтобы минимизировать наши потери. Позаботиться о здоровье населения. Он обозначил некоторые меры, обозначил задачи. Я думаю, что все очень правильно. У нас есть в нашей стране хороший опыт борьбы с чрезвычайными ситуациями: и чернобыльский опыт, и опыт землетрясений в конце 80-х годов, и более поздних наводнений, пожаров.

- То стихийные бедствия, а тут – зараза.

- Несколько ранее, в начале 70-х годов, в Астраханской области, да и в Дагестане, получили опыт борьбы с эпидемией холеры. И проводили карантинные мероприятия в течение нескольких недель. Поэтому опыт этот у нас есть.

Анатолий Куликов: «У нас есть опыт Чернобыля, наводнений, землетрясений, пожаров... Поэтому президент так уверен - и с коронавирусом справимся»

- А почему обращается не только к медикам, например, а ко всему народу?

- Собственно, президент высказывает свое обращение с надеждой, что все его поймут. И поддержат. Хорошо, что он подкрепляет обращение рядом мер по поддержке детей, и нетрудоспособных, и слабых. Думаю, что все должно получиться, народ поддержит.

- Много было спекуляций по поводу голосования по поправкам в Конституцию. Мол, хотят провести под шумок, чтоб никто ничего не понял.

- Серьезность этого обращения состоит еще и в том, что он (президент - прим.ред.) переносит голосование по поправкам к Конституции с 22 апреля (на более поздний срок). Это тоже свидетельствует о серьезном подходе. Я думаю, что своевременная мера. И даст значительный плюс в целом.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ

Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

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