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Анатолий Гриценко: «Введут санкции, и Украина закончится»

07 июля 2018, 13:09  •  166 • В России

На Украине бывшие и действующие должностные лица продолжают фантазировать о том, как они будут возвращать Крым и Донбасс Незалежной. При этом, бывшие проявляют в своих рассуждениях больше трезвомыслия, чем действующие. Последние, например, говорят о том, что нога мощного украинского солдата должна войти в Москву в то время, когда украинские военные гибнут на учениях от взрыва украинских же минометов «Молот». Конечно, зайдет. Сразу, как только выдавит гастарбайтеров из других стран своими демпинговыми предложениями по оштукатуриванию стен и циклевке полов.

У бывших в этом отношении среди обычного укропатриотического бреда прорываются зерна здравого смысла. Вот, например, бывший министр обороны Украины и нынешний лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко объяснил украинцам, почему нельзя пытаться забрать у России силой Крым (!) и Донбасс.

- Я вам скажу: если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится, - объяснил он в интервью порталу Lb.ua.

При этом, по го словам, существует некий «неофициальный» план по прекращению конфликта на востоке Украины о возврате Киеву неподконтрольных Украине территорий Донбасса «на достойных условиях», выработанный в ходе «секретных переговоров» Киева с Москвой. Но этот план не станут реализовывать в ближайшее время.

- Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая — план рассчитан на три-пять лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года, - намекнул Гриценко на перспективы Порошенко. - Вторая причина – это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят.

На алогичность заявлений Гриценко никто его внимания не обратил. Если верить экс-министру обороны Украины, то с властью, с которой не будут реализовывать план, решили его согласовывать и принимать. Что уже само по себе смешно. Между тем, есть лишь один план урегулирования конфликта, и Москва за все эти годы не отступила от него ни на шаг и не реализует никаких альтернативных сценариев (к сожалению для значительной части российского общества).

Ну и, скажем прямо, насчет перспектив Украины при попытке отвоевать Крым Гриценко ошибся очень сильно.

- Санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится, - чересчур оптимистично считает он. Не введут санкции. Не к кому будет их вводить. Потому что Украина в таком случае кончится раньше. И, что характерно, под гигантские букеты цветов, встречающие войсковые колонны. В том числе, и на Западной Украине. Где с одинаковым рвением и одинаковыми букетами встречали и гитлеровцев в 1941-м, и Красную армию в 1944-м.

И не будем забывать, что Путин пообещал очень тяжелые последствия для самой государственности Украины при попытке «рыпнуться» по-взрослому на Донбассе. Так что вопрос о санкциях можно не поднимать.

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