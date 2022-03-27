Анатолий Чубайс, разбазаривший активы России в начале 90-х, бежал из страны

Многочисленные иностранные и российские информационные агентства сообщили, что столь нелюбимый российский политик и чиновник Анатолий Чубайс спешно покинул страну, предварительно сложив с себя полномочия спецпредставителя президента по связям с международными организациями.

Сюжет: Компромат

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на информагентство «Bloomberg», Анатолий Чубайс покинул Россию в связи с несогласием со спецоперацией на Украине. И, если официальный Кремль, устами Дмитрия Пескова, отнёсся к этой информации безразлично, то лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил: «…зря выпустили: его надо было судить здесь!». Тем самым, Геннадий Андреевич точно выразил «всеобщую любовь» к Чубайсу населения России, экономику которой он так «эффективно» разрушил.

Правда, существует точка зрения, что, дескать, Анатолий Чубайс выехал за границу с какой-нибудь тайной миссией (сколачивать пророссийскую коалицию либо уточнять условия замирения России с Западом). Но это, на наш взгляд, вряд ли серьёзно. Хотя… Выпустить из страны секретоносителя такого уровня, каким является Анатолий Борисович просто так, наверное, было бы не разумным. Но это тема для отдельного разговора.

Казанская деловая электронная газета «Бизнес Online» озаботилась вопросом: «что ждёт Чубайса на чужбине?». Издание, со ссылкой на неназванные СМИ, утверждает, что в банкомате Стамбула, человек, похожий на Чубайса пытался снять деньги, при этом, эксперты газеты полагают, что: «…теперь за него возьмутся спецслужбы Запада и «выпотрошат».

Но едва ли стоит беспокоиться за Анатолия Борисовича, который «пытался снять деньги в банкомате». Если даже эта попытка у него не удалась, то ему не стоит отчаиваться – заначек за пределами России у Чубайса более чем предостаточно. Об одной из них мы расскажем ниже.

Чешская заначка Анатолий Чубайса

Чтобы понять, что Чубайс мог «заработать», будучи руководителем энергетики страны и успешно её «раздербанившим», вернёмся на двадцать лет назад, и приведём всего лишь один пример. Хотя, примеров этих, если провести серьёзное расследование, наверняка достаточно.

В ряде публикаций российских СМИ того времени, в частности газете «Коммерсант» от 07.05.2001 года в статье «Как заработать на долгах России» сообщалось о сомнительной, с точки зрения интересов государства, сделке по погашению задолженности Российской Федерации перед Чешской Республикой с участием фирмы «Фалькон Капитал» (Falkon Capital). Позднее в приложении к «Российской газете» («Бизнес в России») была опубликована статья «К чешскому пиву российский пирог» где обычная чешская фирма «Фалькон Капитал» называлась, не иначе, как швейцарской финансовой группой. В этой же статье недвусмысленно заявлялось о связях указанной фирмы с Правительством России. Речь шла о сделке в сумме 2,5 миллиарда долларов США, которая была реализована через компанию «Фалькон Капитал» при участии Анатолия Чубайса, возглавлявшего на тот момент РАО «ЕЭС России».

Фирма «Фалькон Капитал», которая была ключевой в данной сделке и полностью устраивала российскую сторону, не только не имела никакого отношения к Швейцарии, но и чешской-то ее можно было назвать с большой натяжкой (исключительно на основании места регистрации). Если рассматривать публикации чешских газет того времени, то чешские политики самого высокого ранга открыто заявляли о лоббировании интересов этой фирмы российской стороной.

При более подробном рассмотрении этого вопроса, выясняется, что фирма «Фалькон Капитал» была создана в Чехии 28.11.1995 года стараниями граждан бывшего СССР Паатой Мамаладзе, Ингой Мамаладзе, Важой Кикнавелидзе, Станиславой Кикнавелидзе и примкнувшим к ним Аристархом Алавердяном. То есть, эта фирма есть изобретение граждан бывшего СССР. Все указанные граждане одновременно формально вышли из состава директоров фирмы 17 февраля 1997 года, оставаясь по факту хозяевами и движущей силой этой компании. А 29 апреля 1998 года, для придания фирме более солидного статуса, в состав исполнительного органа формально вводятся граждане Швейцарии (Hans Peter Moser и Beat Urs Moser). Судя по данным и по адресу проживания, они являются родственниками (отсюда наверно и заблуждение «Российской газеты» по поводу территориальной принадлежности фирмы).

Также в состав фирмы, в качестве исполнительного директора, входил гражданин Словакии, бывший директор по специальным коммерческим операциям и приватизации АО «Словнафт» (нефтеперерабатывающий завод в Словакии), Йозеф Чимбора. Примечательно, что на тот момент, в России он проходил свидетелем по делу о невозврате валютной выручки в Российскую Федерацию в размере 9144095 долларов США, что нанесло ущерб российской стороне в размере 15689041 долларов США (дело № 347/1995 от 15 апреля 1996 года, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации).

Акционерный капитал фирмы «Фалькон капитал» на тот момент распределялся следующим образом:

– 95% принадлежало швейцарской фирме Magchim AG (3212 Neuhavsen am Rhinfall, Rundbuckstrasse 6), контролируется Патой Мамаладзе;

– 5% принадлежало словацкой фирме KASSAN s.r.o. (Starý Smokovec 24, 062 01 Vysoké Tatry), контролируется Йозефом Чимборой.

В тот период чешские газеты не раз писали о сомнительности фирмы «Фалькон Капитал», приводя данные Информационной службы безопасности Чешской Республики, но российских участников процесса эта информация, похоже, особо не волновала, что косвенно подтверждает, утверждение «Российской газеты» о хороших связях хозяев фирмы в Правительстве РФ.

Чешская сторона (по российской версии – инициатор сделки), интересы которой по логике вещей должна была представлять эта фирма, давать согласие на сделку явно не спешила и, если судить из ряда сообщений чешской прессы (и некоторых неофициальных данных), только на последнем этапе долгоиграющего переговорного процесса согласилась участвовать в сделке. При этом, чешские чиновники, руководствуясь данными своих спецслужб, заявляли, что официально подпишут полномочия указанной фирме только после поступления основной суммы валютных средств на счета Министерства финансов Чешской Республики. Чехи до последнего сомневались в платежеспособности компании «Фалькон Капитал».

Если следовать официальной российской и чешской прессе того времени, то в определении «кто кого уполномочил» была конкретная путаница. Однако, понять однозначно, кто являлся главным бенефициаром этой сделки, позволяет письмо исх. № АЧ-4661 от 13.09.2001 года, направленное Анатолием Чубайсом в адрес Алексея Кудрина, занимающего в то время должность главы российского Минфина.

Понятно, что использование неизвестной чехам компании в финансовой операции на 2,5 млрд. долларов США, не могло проходить без заинтересованных людей из России. Можно с большой степенью точно предположить, что главным бенефициаром этой сделки был Анатолий Чубайс. Дополнительным подтверждением этому может служить тот факт, что вышеуказанная чешская компания также использовалась в сфере, подконтрольной Чубайсу энергетики, но уже на территории России. Об этом свидетельствует газета «Элистинская панорама» от 22.08.2007 года.

Сомнительная эффективность российского Минфина

На момент совершения сделки на 2,5 млрд. долларов США, министром финансов РФ был Алексей Кудрин, давний приятель Чубайса по Санкт-Петербургу. Поэтому инициатива Анатолия Чубайса была поддержана, несмотря на сомнительные показатели этой сделки для российского бюджета. Рассмотреть вопрос о реальной эффективности, построенной схемы можно, проанализировав параметры и условия соглашений, лежащих в основе итоговых договоренностей участников процесса.

Для рассмотрения вопроса, на основании имеющейся официальной информации, определим исходные данные, определенные российской стороной:

1. Сумма переуступки долговых обязательств Российской Федерации перед Чешской Республикой фирме «Фалькон Капитал» – 2.5 млрд. долларов США.

2. Готовность Правительства Чешской Республики продать, рассматриваемый долг фирме «Фалькон Капитал» – 22,2% от суммы списания долга (т.е. 555 млн. долларов США).

3. Оценка Министерством финансов РФ фактической стоимости долга Российской Федерации перед Чешской Республикой – 54% от суммы списываемых долгов (т.е. 1.35 млрд. долларов США).

4. Погрешность в оценке, произведенной Министерством финансов Российской Федерации (в данном случае разница между готовностью Министерства финансов РФ выплатить по долгам Чешской Республике и пожеланиями самой Чешской Республики) составляет – 31,8% от суммы рассматриваемого долга (т.е. 795 млн. долларов США).

Принципиальная схема сделки выглядит достаточно просто:

Смысл схемы заключается в том, что чехи готовы были на получение 22% от суммы долга, и в результате их получили. А для того, чтобы «вывести на сторону» 32% от суммы долга и придумали схему с чешской фирмой, а Минфин на это согласился. До её реализации осуществлялись товарные поставки, которые, после вмешательства Анатолия Чубайса, прекратились.

На основе изложенного, совершенно справедливо, возникают некоторые вопросы по поводу согласованной Минфином России схемы проведения этой финансовой операции:

1. Компетентность Министерства финансов Российской Федерации в вопросе оценки рынка долговых обязательств России и эффективность действий при погашении российских долгов.

2. Обоснованность переуступки долга от одного государственного субъекта к другому, фактически государственному субъекту (от МФ РФ к РАО «ЕЭС России»), при этом с потерей эффективности основной операции (имеется в виду списание долга) в объёме 31,8%.

3. Насколько обоснована необходимость поддержки платежеспособности РАО «ЕЭС России», формально являющейся акционерным обществом, за счет бюджета? Более правильно было бы сначала рассчитаться с Чешской Республикой, не потеряв в этой операции 31,8% от общего объёма погашаемого долга, впоследствии (если в этом была необходимость) финансово, на возвратной основе, поддержать РАО «ЕЭС России».

4. Почему, в упоминающемся в прессе конкурсе на покупку российских долгов, российская сторона не участвовала силами российских банков, в которых имеется государственное влияние. А, может быть, конкурса и не было?

Если официальная Прага выставила на продажу долг, желая получить за него 23%, а в итоге согласилась на 22,2%, то почему, собственно, российский бюджет должен был платить Чубайсу, в лице РАО «ЕЭС России», дополнительно 31,8% от суммы сделки, что составило 795 млн. долларов США, и, при этом, прощать РАО «ЕЭС России» задолженность перед бюджетом в размере 1.35 млрд. долларов США. К слову сказать, дополнительные затраты российского бюджета, вызванные услугами РАО «ЕЭС России» по погашению задолженности Российской Федерации перед Чешской Республикой, значительно превосходили выплаты России по долгам за октябрь месяц Международному валютному фонду и Парижскому клубу кредиторов, которые в совокупности составили 697.7 млн. долларов США. Таким образом, участие РАО «ЕЭС России» в данной сделке не экономило государственные средства, а наоборот более чем вдвое удорожало этот процесс.

Если более подробно разбираться в этой сделке, то вылезут и другие, трудно объяснимые моменты. Но мы лишь сделаем акцент на том, что в отношениях между РАО «ЕЭС России» и компанией «Фалькон Капитал» возникла сумма в размере 795 млн. долларов США. И эта сумма как-то была распределена. А, учитывая, что Анатолий Чубайс выступил лоббистом этой схемы, есть все основания полагать о его прямой заинтересованности в действиях компании «Фалькон Капитал», что, в свою очередь, наталкивает на мысль о существовании у Чубайса достаточно серьёзной заначки в Чехии.

Поэтому, газета «Бизнес Online» совершенно напрасно заботится о том, как же будет себя чувствовать Анатолий Борисович на чужбине. Можно с полной уверенностью утверждать – не пропадёт. И, скорее всего, «чешская заначка» у Чубайса не единственная…