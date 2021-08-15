|
Анатолий Чубайс признал собственные ошибки "лихих 90-х"
15 августа 2021, 16:40 • 72 • Политика
Власти в ходе реформ 1990-х годов допустили множество ошибок, заявил спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Таким образом, Чубайс признал собственные ошибки "лихих 90-х".
Подпишитесь на нас
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 августа 2021, 19:40
|
11 августа 2021, 02:40
|
10 августа 2021, 19:20
|
09 августа 2021, 10:20
|
12 августа 2021, 11:40
|
13 августа 2021, 04:05
|
09 августа 2021, 03:00