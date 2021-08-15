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Анатолий Чубайс признал собственные ошибки "лихих 90-х"

15 августа 2021, 16:40  •  72 • Политика
Власти в ходе реформ 1990-х годов допустили множество ошибок, заявил спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Таким образом, Чубайс признал собственные ошибки "лихих 90-х".

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