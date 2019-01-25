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Анархисты столкнулись с полицией у парламента Греции: 133 человека задержаны — СМИ

25 января 2019, 05:09  •  57 • Политика
Митинг против соглашения Афин и Скопье о переименовании Македонии, прошедший в этот четверг, закончился уличными беспорядками. Анархисты в черных платках столкнулись с полицейским спецназом у входа в задние парламента Греции, пишет ТАСС. Всего было задержано 133 человека.
Из числа задержанных 10 человек были впоследствии арестованы. Им вменили в вину участие в уличных стычках.
Как сообщает находившийся на месте событий корреспондент, группа молодых людей напала на стражей правопорядка. Они бросали в их сторону камни и палки и даже обстреливали полицейских осветительными ракетами.
В итоге правоохранителям пришлось применить для разгона демонстрации слезоточивый газ. Когда его облако стало распространяться по площади Синтагма в центре Афин, протестующим пришлось отступить. После этого митинг постепенно рассеялся.
Обо всем этом сообщает ТАСС.

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