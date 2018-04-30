«Аналогов в регионе нет»: как новые ракеты КНР изменят баланс сил в Южно-Китайском море

Китайская армия приняла на вооружение баллистическую ракету DF-26 средней дальности, способную нести ядерный заряд. Об этом сообщили в Минобороны КНР. Радиус действия боеприпаса — 3—4 тыс. км, и в зоне поражения могут оказаться военные объекты США в Японии, Южной Корее, а также американская база на острове Гуам. Эксперты полагают, что у других стран региона нет аналогов этой ракете, и не исключают очередного витка гонки вооружений между Китаем и Соединёнными Штатами. По оценке специалистов, Пекин наращивает военный потенциал из-за обострения ситуации в Южно-Китайском море. В чём преимущества китайской DF-26, выяснял RT.

Сделано в Китае

Китай принял на вооружение новую баллистическую ракету DF-26 средней дальности, которая способна нести ядерный заряд. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь.

По его словам, это оружие разработано, испытано и произведено исключительно китайскими специалистами и инженерами, без привлечения каких-либо зарубежных технологий.

«Ракета способна нести как обычный, так и ядерный заряд. С помощью DF-26 можно нанести мгновенный ответный ядерный удар по силам противника, а также с высокой точностью поразить неядерным зарядом вражеские объекты, которые расположены на глубоком удалении от китайской территории», — сказал У Цянь.

Представитель Минобороны КНР добавил, что новая ракета также может уничтожать наземные цели и военные корабли среднего и крупного класса. При этом У Цянь подчеркнул, что Пекин не собирается отказываться от своей стратегии применения ядерного оружия, которая заключается в том, что Китай не будет его использовать первым.

В ходе выступления У Цянь не раскрыл никаких тактико-технических характеристик DF-26 и не рассказал об особенностях её конструкции. Как пишут специализированные военные издания, DF-26 — модернизированная версия первой китайской твердотопливной баллистической ракеты наземного базирования DF-21, которая разрабатывалась ещё с 1960-х годов, однако была принята на вооружение лишь в 1991 году. Её дальность действия не превышала 2 150 км. По сведениям американского интернет-издания Military-today.com, DF-26 — это твердотопливная баллистическая ракета, которая способна наносить удары по объектам, расположенным в радиусе от 3 до 4 тыс. км.

Китайская ракета DF-26

AFP

© GREG BAKER

«В зоне поражения новой ракеты оказались военные объекты, расположенные на острове Гуам, а также другие военные базы Соединённых Штатов в регионе», — пишет американский портал Defense News.

Новое оружие может нести боевую нагрузку от 1200 до 1800 кг.

«Вероятнее всего, для комплекса используется cпутниковая китайская навигационная система «Бэйдоу». DF-26 способна поражать цели с точностью до 100 метров», — пишет Military-today.com.

По информации издания, для транспортировки ракеты используется китайский тягач Taian HTF5680A1, на который установлен двигатель немецкой фирмы Deutz. Эти моторы КНР производит по лицензии.

Смена вектора

В последние годы камнем преткновения в отношениях Вашингтона и Пекина стало размещение вблизи китайской территории американских военных систем, а также нахождение военных судов ВМС США в Южно-Китайском море.

В частности, в 2017 году МИД КНР раскритиковал решение Соединённых Штатов установить в Южной Корее противоракетный комплекс THAAD. Его радары позволяют отслеживать пуски ракетных комплексов в глубине китайской территории. Вашингтон в свою очередь настаивает, что эта система была отправлена в Республику Корея исключительно для защиты от возможной агрессии со стороны КНДР.

Солдаты китайской армии во время военного парада

Reuters

В январе Пекин выразил крайнее неудовольствие в связи с тем, что эсминец ВМС США «Хоппер» прошёл вблизи архипелага Хуанъянь (риф Скарборо), который расположен в Южно-Китайском море. Это пространство — предмет территориального спора между Китаем и Филиппинами. МИД КНР тогда обвинил Америку в нарушении китайского суверенитета. В Пентагоне в ответ заявили, что американский корабль прошёл вблизи острова в соответствии с принципом открытого моря, который гарантирует свободное судоходство, и призвал не усматривать в этом политического подтекста.

Директор Центра исследований Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества Александр Лукин в беседе с RT заявил, что постепенно Китай нацеливает свои вооружённые силы на возможное военное противостояние с США, а не с мятежной провинцией Тайвань, которая провозгласила независимость от Пекина более 60 лет назад и даже претендует на территории материкового Китая.

«Изначально китайская военная доктрина была ориентирована на Тайвань, в Пекине долгое время вполне реально рассматривали возможность проведения военной операции для присоединения к КНР этой территории. Однако сейчас китайские военные всё больше рассматривают именно США в качестве потенциального противника, в первую очередь из-за противостояния с Соединёнными Штатами в Южно-Китайском море», — сказал эксперт.

По словам Лукина, новые ракетные комплексы КНР разрабатываются с учётом возможного столкновения с США.

«Вашингтон наверняка обеспокоен»

«Китай при создании вооружения активно опирается на тот задел, который был наработан с помощью советских технологий. СССР передал КНР много систем вооружения, это касается как военной авиации, так и ракетной техники», — отметил Лукин.

При этом он подчеркнул, что общий военный потенциал США по-прежнему значительно превосходит китайский, кроме того, военные расходы американской стороны существенно выше, чем у их китайских оппонентов.

«Несмотря на своё превосходство, Вашингтон наверняка обеспокоен появлением у Китая новых ракетных комплексов, а значит, предпримет какие-то контрмеры, возможно, усовершенствует свои элементы ПРО. Так что в перспективе можно ожидать нового витка гонки вооружений между КНР и США», — добавил Лукин.

Он также отметил, что вряд ли Вашингтон сможет инициировать наложение на Пекин экономических санкций по примеру Ирана, так как Китай входит в число общепризнанных ядерных держав.

Американский авианосец «Карл Винсон» во время учений

Главный редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев считает, что с принятием на вооружение DF-26 Китай получил оружие, «аналогов которому сегодня нет ни у кого в регионе».

«Баллистических ракет средней дальности сейчас нет ни у США, ни у России, поскольку в 1987 году Москва и Вашингтон подписали соответствующий договор об их ликвидации. И, безусловно, новый китайский комплекс станет проблемой для американской базы на Гуаме в случае американо-китайского военного конфликта», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что имеющиеся у США средства ПРО в основном ориентированы на перехват межконтинентальных ракет, а не ракет средней дальности.

«Баллистическое оружие средней дальности в полёте несколько под другим углом входит в слои атмосферы и летит чуть по другой траектории, нежели межконтинентальные комплексы. И перехватить его сложнее», — отметил Корнев.

Эксперт также добавил, что сейчас КНР вплотную приблизилась к России и США в области ракетостроения, поскольку уделяет этой сфере всё больше внимания.

Беспокойное соседство

По словам главреда MilitaryRussia, сейчас отношения Китая с некоторыми соседями переживают кризис, и новое оружие может быть использовано как рычаг давления на них.

«Это касается той же Индии, у которой хотя и есть стратегические ракетные силы, в том числе ядерные, но они уступают китайским, это может относиться и к Японии, отношения с которой у КНР сложные», — подчеркнул Корнев.

Он пояснил, что эффективных средств противодействия DF-26 у Японии немного.

«У этой страны вообще нет своих баллистических ракет, есть лишь космические ракеты-носители. При этом на японской территории расположены американские комплексы Patriot наземного базирования и Aegis морского базирования. Последний имеет некоторые шансы перехватить новую китайскую ракету», — сказал эксперт.

Корнев добавил, что вероятность прямого военного столкновения КНР и США остаётся небольшой, так как страны слишком сильно экономически зависят друг от друга.

Лукин считает, что возможный внешнеполитический конфликт между Пекином и Токио теоретически может перерасти в военное противостояние двух стран, однако уверен, что если он произойдёт, в него вмешаются Соединённые Штаты.

«Не так давно у них чуть не началась война из-за островов Сенкаку (китайцы используют название Дяоюйдао). Однако нужно учитывать, что Япония не имеет своей армии как таковой, её Силы самообороны значительно слабее китайской армии. Но поскольку Япония — союзник США, то в случае войны со Страной восходящего солнца Поднебесной придётся иметь дело и с Соединёнными Штатами тоже», — заключил специалист.