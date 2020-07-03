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Аналогов нет: Названа уникальная особенность ракет C-500
03 июля 2020, 13:00 • 121 • Политика
Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин назвал уникальную особенность ракет C-500 "Прометей". Аналогов такой системы нет во всём мире.
По словам Сергея Суровикина, эти ракеты способны уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. В беседе с корреспондентом "Красной звезды" он рассказал о том, что "заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе".
При этом главный командующий ВКС подчеркнул - аналогов данной системы нет во всём мире.
Ранее о роли этого вооружения в противоракетной и противовоздушной обороне страны рассказал полковник запаса Сергей Хатылёв.
По словам эксперта, "Прометей" может решать сразу несколько стратегических задач. К примеру, С-500 имеет возможность обнаружить все объекты, летающие в диапазоне до гиперзвуковых скоростей. Это могут быть и самолёты, и ракеты, и вертолёты. Помимо этого "Прометей" может сбивать даже баллистические цели на "космических скоростях".
Хатылёв отметил, что с появлением системы "Прометей" в российской армии целые территории получат противоракетную оборону, а далее, после того как С-500 будет ещё и усовершенствован, можно будет говорить и о ПРО всей страны.
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