«Аналогичная той, что расследовала теракты 11 сентября»: зачем в США создают комиссию по расследованию штурма Капитолия

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о создании двухпартийной комиссии по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года. В своём письме членам нижней палаты конгресса она отметила, что эта комиссия будет аналогична рассматривавшей дело о терактах 11 сентября 2001 года. По мнению аналитиков, главной целью создаваемой комиссии станет дискредитация Трампа и попытка не допустить его возврата в большую политику. Они обращают внимание на то, что сам факт упоминания в контексте этой ситуации теракта 11 сентября выглядит довольно странно и задаёт тональность будущему расследованию.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о создании независимой комиссии по расследованию беспорядков 6 января на территории Капитолия.

«Следующим шагом для защиты нашей безопасности... будет учреждение сторонней, независимой комиссии, аналогичной той, что расследовала теракты 11 сентября», — говорится в письме Пелоси членам палаты представителей.

По словам спикера, этой комиссии предстоит «провести расследование и отчитаться о фактах и процессах, имеющих отношение к акту внутреннего терроризма, совершённого 6 января 2021 года в отношении комплекса Капитолия США, а также к препятствованию мирному переходу власти, в том числе и о фактах и процессах, имеющих отношение к степени готовности и мерам реагирования полиции Капитолия США и других сил правопорядка.

В документе Пелоси также отметила необходимость выделения дополнительных средств для охраны законодателей и здания Конгресса.

Комиссия после неудачи с импичментом

События 6 января, когда сторонники Дональда Трампа, выступавшие против признания итогов президентских выборов, в ходе митингов ворвались в Капитолий, ранее уже послужили поводом для повторного запуска процедуры импичмента против бывшего главы Белого дома.

Однако 13 февраля сенат конгресса США отклонил обвинительный вердикт в отношении экс-президента. Для его принятия требовалось 67 голосов из 100, но в итоге за такое решение высказались только 57 сенаторов.

Сам Трамп отказался присутствовать на процессе и давать показания под присягой. Политик счёл процесс против него неконституционным.

Бывшего главу Белого дома обвиняли в подстрекательстве к мятежу, якобы он спровоцировал своих сторонников на штурм Капитолия. Отмечалось также, что протестующие якобы хотели убить Майка Пенса, который занимал тогда пост вице-президента, а также спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Комментируя результаты голосования, действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что, несмотря на отсутствие «обвинительного приговора», суть предъявленных его предшественнику обвинений «не вызывает сомнений».

Кроме того, после провала импичмента американские законодатели от Республиканской и Демократической партий сообщили о планах создать комиссию по расследованию событий 6 января. С аналогичными заявлениями теперь выступила и Пелоси.

Как отмечал сенатор-демократ Крис Кунс, создание такой комиссии поможет обеспечить безопасность Капитолия в будущем.

«Остались и другие доказательства (по событиям 6 января. — RT), с которыми американцам нужно ознакомиться, они заслуживают такую возможность, и комиссия, аналогичная «комиссии 9/11», — это один из способов обеспечить дальнейшую безопасность Капитолия», — приводит слова сенатора Associated Press.

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, который ранее проголосовал за импичмент Дональда Трампа в сенате, также заявил, что по поводу событий 6 января следует провести полномасштабное расследование

Сенатор в интервью ABC News задался вопросом, почему в тот день не было более многочисленным присутствие правоохранительных органов, хотя национальная гвардия была уже мобилизована. По мнению Кэссиди, это основополагающий шаг на пути к тому, чтобы исключить повторения подобных событий в будущем.

Беспорядки 6 января 2021 года в Капитолии

© REUTERS/Stephanie Keith

«Бомба, заложенная под политическое будущее Трампа»

Как отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, создание комиссии для расследования событий 6 января 2021 года связано с желанием демократов любой ценой заблокировать для Трампа возможность баллотироваться на следующих президентских выборах.

«Трамп никуда не исчез из внутриполитической повестки дня в США. Он основная политическая фигура. Второй импичмент затевался, чтобы убрать его из политики. Поскольку импичмент провалился с юридической точки зрения, было решено сделать политический манёвр и создать комиссию. Несомненно, они хотят испортить ему политическую репутацию, обвинив в штурме Капитолия. В свою очередь, республиканцы тоже хотят включиться в этот процесс, чтобы выиграть политическую партию у демократов», — сказал аналитик.

Он добавил, что сравнение работы данной комиссии с той, что расследовала теракты 11 сентября 2001 года, «довольно символично».

«Скорее всего, комиссия опубликует доклад ближе к 2024 году, на который намечены следующие выборы президента. Это своеобразная бомба, заложенная под политическое будущее Трампа. Стоит напомнить, что и комиссия по терактам 11 сентября фактически начала работу в 2003 году, а опубликовала свой доклад в июле 2004 года — за несколько месяцев до выборов», — заявил Васильев.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что сравнение штурма Капитолия с терактами 11 сентября 2001 года необходимо, чтобы уравнять в глазах общественности эти два события.

«Сравнение, даже такое непрямое, действий протестующих с терактом, от которого погибли тысячи людей, выглядит довольно странно. Сами формулировки, которые используются сейчас, говорят о том, что комиссия постарается доказать, что именно Трамп стоял за попыткой атаки на американскую государственность», — отметил Асафов в комментарии RT.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв скептически оценивает перспективы такого расследования.

«Очевидно, что граждане всё равно не узнают правду. Такое расследование неуместно сейчас, и оно ничего не даст. Все расследования, которые затевал конгресс, начиная с убийства Кеннеди и заканчивая терактом 11 сентября, заканчивались одинаково — виновников не находили, а часть выводов засекречивали», — отметил эксперт в комментарии RT.

Рогулёв уверен, что работа комиссии будет носить, в первую очередь, политический характер.



«Трудно себе представить, что в толпе около Капитолия 6 января не было агентов ФБР. Так что реальная картина событий вряд ли является секретом для спецслужб. Нет смысла проводить это расследование, такие разговоры — это больше политическая игра», — подытожил эксперт.

Дональд Трамп

© REUTERS/Jim Bourg

«Открыли ящик Пандоры»

В то же время идею создания комиссии для расследования событий 6 января поддерживают и сторонники Дональда Трампа. Только причины для этого они называют совершенно иные.

Как объяснил сенатор-республиканец Линдси Грэм, Трамп стал первым президентом, которому «пришлось проходить процедуру импичмента без адвоката, без свидетелей, без возможности высказать возражение противоположной стороне».

«И протокол составлялся совершенно нелепо: в нём сплошные показания с чужих слов. Мы открыли ящик Пандоры для будущих президентов», — отметил сенатор.

Грэм добавил, что если следовать логике обвинителей Трампа, то вице-президенту США Камале Харрис в будущем тоже вряд ли удастся избежать импичмента, если республиканцы получат большинство в Палате представителей.

«Она ведь добивалась освобождения участников беспорядков (сторонников движения Black Lives Matter. — RT), и один из них, вернувшись на улицы, раскроил человеку череп», — напомнил Грэм.

Политик отметил, что создаваемая комиссия должна разобраться в произошедшем и предотвратить повторение подобного.

«Нам нужно, чтобы комиссия, аналогичная той, что расследовала теракты 11 сентября, разобралась, что произошло и навсегда исключила повторение подобного. Я также хочу добиться того, чтобы в следующий раз территорию Капитолия можно было защитить более надёжно», — подчеркнул он в беседе с телеканалом FoxNews.

Напомним, президент США Джордж Буш подписал в 2002 году закон об учреждении комиссии, уполномоченной расследовать атаку 11 сентября. По итогам работы парламентская комиссия выдвинула ряд рекомендаций для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Между тем, четверо республиканцев из нижней палаты конгресса опубликовали письмо, в котором заявили, что вина за события 6 января может лежать, в том числе, и на Нэнси Пелоси. Авторами обращения стали Родни Дэвис, Джим Джордан, Джеймс Комер и Девин Нуньес.

«Как сообщалось и подтверждалось многочисленными источниками, пристав (Палаты представителей. — RT), действовавший от вашего имени, в ответ на запрос начальника (полиции Капитолия Стивена. — RT) Сунда о мобилизации Национальной гвардии в преддверии заседания Конгресса, назначенного на 6 января, отметил, что присутствие сил Национальной гвардии создаст неблагоприятную «картину» и что данные спецслужб говорят не в пользу этой инициативы. Запрос был отклонён», — говорится в обращении республиканцев.