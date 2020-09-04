«Анализируются в наших спецслужбах»: Белоруссия передала ФСБ данные по ситуации с Навальным

Белоруссия передала ФСБ России сведения о том, что заявления властей ФРГ об отравлении политика Алексея Навального сфальсифицированы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о перехвате «интересного разговора» между Варшавой и Берлином по поводу российского блогера. Кроме того, Басманный суд Москвы отклонил жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией* на якобы бездействие Следственного комитета России относительно заявления о необходимости возбуждения уголовного дела о ситуации с госпитализацией Навального.

Белоруссия передала Федеральной службе безопасности России данные, свидетельствующие о том, что заявления властей Германии об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах... Они же вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал: «Они будут переданы в ФСБ», — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, наверняка сотрудники ФСБ доложат о переданных документах президенту.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным выразил мнение о том, что заявление властей ФРГ об отравлении Навального было сфальсифицированным. По его словам, на ложь указывает «интересный разговор», который произошёл, предположительно, между Варшавой и Берлином и был перехвачен белорусскими спецслужбами. Лукашенко добавил, что расшифровка диалога будет направлена в ФСБ.

«Сделали они это, цитата, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — сказал Лукашенко.

Однако в немецком бундестаге, комментируя эти высказывания президента Белоруссии, назвали их не соответствующими действительности.

«Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой», — подчеркнули в кабмине Германии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до транспортировки из Омска в Берлин Алексею Навальному был проведён целый комплекс анализов в соответствии с международными стандартами — не было выявлено никаких отравляющих веществ.

Напомним, 2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Об этом стало известно после токсикологического исследования, которое провела специальная лаборатория Вооружённых сил Германии.

Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Навального «жертвой преступления».

«Специализированная лаборатория бундесвера пришла к ясному и однозначному выводу, что Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», — сказала она на пресс-конференции.

Позднее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель указал, что ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу.

При этом Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Москве не видят оснований для новых санкций против России.

«Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — констатировал Песков.

Заявление о возбуждении уголовного дела

Следственный комитет России передал заявление Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) о необходимости открытия уголовного производства по факту госпитализации Алексея Навального, которому стало плохо 20 августа во время авиаперелёта из Томска в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Басманного суда столицы.

«Заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», — заявила судья Евгения Николаева.

Наряду с этим не была удовлетворена жалоба ФБК на якобы бездействие следователя.

«Представленные материалы свидетельствуют об отсутствии нарушений со стороны следователя», — указала прокурор.

До этого юрист ФБК Вячеслав Гимади подал заявление на бездействие, поскольку Следственный комитет не ответил в установленный срок на поданное заявление о необходимости возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) в связи с госпитализацией Алексея Навального. Он также пообещал обжаловать решение Басманного суда в Мосгорсуде.

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Ранее в Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что в ходе доследственной проверки не установлено «каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Алексея Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону».

Проверка была начата Западно-Сибирской транспортной прокуратурой при участии сотрудников следственного отдела УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу, которые провели обширный комплекс следственных мероприятий.

«Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — сообщали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.