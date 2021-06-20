Анализ потерь украинской армии

Почему Киев морально не готов к наступлениюОфициальные потери ВСУ в боях за Донецкий аэропорт с мая 2014 г. по январь 2015 г. – 100 человек погибшими. Как они считали эти потери, я не знаю. Брались ли только те, кто погиб непосредственно на территории аэропорта, или посчитали вместе с сопутствующими операциями – сложно сказать. Неофициальные данные: от 200 до 600 погибших.Были ещё пленные и раненые. Количество пленных известно, все они попали в плен в январе 2015 г. в период решающих боёв под объективами многочисленных телекамер. Это 44 бойца. Точное число раненых никогда никто не установит, можем просто фантазировать. Разгром ВСУ в ДАП – это огромные потери в технике, деморализация личного состава подразделений, участвовавших в этих боях. Причем речь идёт об оборонительном сражении с украинской стороны.Изваринский котёл. Общая численность группировки, воевавшей в котле и около него, неизвестна даже украинским исследователям, но называют цифры от 4500 до 6000 человек. Официально – 120 погибших. Такие потери вызывают деморализацию. Ситуацию усугубляет невозможность нормально снабжать войска. Деморализованные украинские войска сдаются в плен целыми подразделениями. Всего в плен сдалось около 500 человек. Это притом, что ополчение могло только делать диверсии и обстреливать группировку в котле, на зачистку просто не было столько личного состава.К чему я рассказываю всё это? Единственное, что реально сдерживает ВСУ от военной авантюры на Донбассе – это большие потери. Да, в Киеве боятся реакции России, но хозяева Украины давно не в Киеве.Потери украинской армии в операциях на Донбассе значительно ниже, чем последняя операция ВС Азербайджана в Карабахе, где погибало до 100 человек в день. Ещё раз: в день! Даже если потери ВСУ в Донецком аэропорту – 300 человек (возьмём среднюю цифру), то это потери азербайджанских «аскеров» всего за три дня!Хорватская операция «Буря» против Сербской Краины обошлась наступающей стороне в 196 убитых и 1430 раненых за четыре дня! 400 человек каждый день привозили в тыл, заполняя морги и больницы. Без рук, ног, обожженных, искалеченных. Это примерно потери ВСУ в Дебальцево, после которых Порошенко согласился на Минск-2.Нам могут рассказывать сколько угодно про «семилетний боевой опыт ВСУ», но это не значит, что сколько-нибудь важная операция может пройти без потерь. Украина, как и всякая европейская страна, не имеет в семьях по 3-6 детей. Часто вся семья состоит просто из мамы и сына, а значит, в масштабах всей страны Киев не может терять по 100 человек в день. Мы видим, как менее значительные потери приводили к массовой сдаче в плен (то же Дебальцево), дезертирству целых подразделений и отказу ехать на фронт.