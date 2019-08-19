«Анализ международного опыта»: в России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Использование мобильных гаджетов школьниками во время занятий следует ограничить, поскольку они вредят здоровью детей и мешают учебному процессу. Соответствующие рекомендации для образовательных организаций подготовила совместная рабочая группа Минпросвещения, Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Российской академии образования. В частности, предлагается прививать детям культуру обращения с гаджетами и отключать звук мобильников при входе в школу. Отмечается, что внесённые предложения основаны на анализе международного опыта и опросах общественного мнения. Эксперты считают, что предлагаемые ограничения будут способствовать повышению успеваемости, так как телефоны являются основным фактором, отвлекающим детей от занятий.

Совместная рабочая группа Министерства просвещения РФ, Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Российской академии образования рекомендовала регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных гаджетов в школах. В Минпросвещения отметили, что такие меры направлены на уменьшение возможного вреда здоровью учащихся и повышение эффективности образовательного процесса.

«Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания», — подчеркнули в Минпросвещения.

Отмечается, что при выработке рекомендаций, помимо международного опыта, учитывались результаты опросов общественного мнения в России, согласно которым большинство респондентов поддерживают введение подобных мер.

«В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков», — отмечается в пресс-релизе.

Около трёх четвертей опрошенных выразили мнение, что педагоги тоже должны ограниченно пользоваться сотовыми телефонами в школе в присутствии учащихся.

«Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса. Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83—90% опрошенных», — сообщили в Минпросвещения.

Исключение предлагается делать для тех детей, которым использование мобильных гаджетов необходимо по состоянию здоровья, например для мониторинга уровня сахара в крови при диабете. В частности, предлагается рекомендовать всем участникам образовательного процесса при входе в школу включать на телефонах беззвучный режим.

Кроме того, школам рекомендуется предусмотреть места для хранения телефонов учеников во время уроков и продумать способы связи с родителями в случае необходимости или при возникновении нештатных ситуаций. Также школьникам должны будут рассказывать о вреде чрезмерного увлечения гаджетами.

«Рекомендуется... проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи и воспитания культуры пользования такими устройствами», — сообщает Минпросвещения.

Соответствующие методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года, сообщили в ведомстве.

Комментируя предложенную инициативу, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец констатировала, что даже самый интересный учебный процесс привлекает детей в значительно меньшей степени, чем доступные в смартфонах развлечения.

«Это захватывает. Это объективно интереснее, чем учиться. За единицу времени дофамина (гормона удовольствия) при игре или нахождении в соцсети вырабатывается в разы больше, чем когда ребёнок грызёт гранит науки. Каким бы талантливым ни был педагог, какой бы важной и интересной ни была тема, гаджет пересиливает… Поэтому введение таких ограничений логично», — считает эксперт.

Собеседница RT полагает, что введение новых ограничительных мер может способствовать повышению успеваемости детей, поскольку телефоны, по её словам, остаются главным фактором, мешающим учёбе.

«Если ребёнку запретят пользоваться телефоном на уроке — я не говорю, что все станут отличниками, но одним отвлекающим фактором станет меньше. Причём это очень существенный отвлекающий фактор — наверное, самый отвлекающий из всех. И хочется надеяться, что в результате этого нововведения успеваемость наших детей повысится», — полагает она.

С другой стороны, хотя телефоны в основном отвлекают детей от учёбы, они в определённых ситуациях могут использоваться в школах в качестве одного из инструментов учебного процесса, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Мобильные телефоны могут использоваться в учебных целях для собирания информации. Например, студенты на моих лекциях снимают на мобильный телефон презентации, которые я им показываю, потому что там достаточно много данных. Аналогичная ситуация возможна в старших классах. Я напомню, что Рособрнадзор обещает через несколько лет ввести в ЕГЭ задания, связанные с поиском информации в интернете. Где же учить детей таким навыкам, как не на уроке?» — отметил специалист в беседе с RT.

Тем не менее эксперт согласен с тем, что введение определённых ограничений необходимо: если на уроке не предполагается использование мобильных гаджетов для учебных целей, они должны быть отключены или переведены в беззвучный режим.

Добавим, что Роспотребнадзор в течение года будет оценивать состояние здоровья школьников в условиях действия ограничений на использование телефонов. А Рособрнадзор совместно с Российской академией образования проведёт выборочный мониторинг эффективности образовательного процесса в новых условиях.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого в 2018 году, практически три четверти россиян поддерживают идею запрета использования телефонов в школах.

«Большинство россиян (83%) считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться... Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах, дети станут лучше учиться», — отмечалось в опубликованном в сентябре 2018 года исследовании.