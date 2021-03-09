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Аналитики указали на двух возможных преемников Лукашенко

09 марта 2021, 00:40  •  110 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тихановская в этот список не попала
В последнее время все больше появляется сообщений о том, что весной возобновятся протесты в Белоруссии. Светлана Тихановская, экс-соперница президента РБ Александра Лукашенко, и вовсе заявила, что его режим падет уже этой весной. Аналитики решили поразмыслить, кто может занять место Батьки.
Популярный в Белоруссии телеграм-канал "Минская Семибоярщина" отметил, что все заинтересованные стороны активизировались в последнее время. Аналитики канала сочли, что Лукашенко уже не сможет удержать власть. Тихановская, Павел Латушко (член Координационного совета Белоруссии), а также бизнесмен Валерий Цепкало шансов на победу не имеют. И причина этого не в том, что у этих кандидатов нет народной поддержки. Наоборот, белорусы активно поддерживают этих оппозиционеров. Однако у них есть одна общая проблема – они не живут на территории Белоруссии уже больше 180 дней.
Во всем мире принято, что главой страны может стать тот гражданин, который прожил определенное время на родине. Срок каждое государство определяет само для себя. Именно поэтому эти трое политиков не смогут выдвинуть свои кандидатуры. Ни США, ни Европа, ни Россия не признает их участие в выборах, отмечают авторы канала.
Эксперты подчеркнули, есть кандидатура Сергея Румаса, экс-премьера Белоруссии. Но и он не проживает сейчас в Республике, а вот сколько времени, неизвестно. Есть ли у него возможность вовремя вернуться на родину, вопрос открытый, отмечают аналитики. Поэтому, по их мнению, остается оппозиционерка Мария Колесникова и банкир Виктор Бабарико. Впрочем, их выдвижению может помешать неожиданный тюремный срок.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что Запад еще не отказался от идеи свергнуть Лукашенко.

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