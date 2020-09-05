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Аналитики рассказали, как Украине навредили попытки помешать авиации РФ
05 сентября 2020, 11:15 • 47 • Украина
Пекин, 5 сентября. Китайские аналитики считают, что попытки Украины навредить российской авиационной промышленности обернулись непредсказуемыми последствиями для самого Киева. Об этом со ссылкой на материал издания Sohu сообщает «ПолитРоссия».
Длительное время между Россией и Украиной существовало сотрудничество во множестве областей, включая авиацию. Украинские компании поставляли российской стороне двигатели и могли продолжать работу на полученные средства. Но сотрудничество в этой сфере прекратилось после того, как украинский «Мотор Сич» в 2014 году отказался поставлять России силовые агрегаты по политическим причинам.
На Украине считали, что это ударит по российскому вертолетостроению. Но решение ударило по украинским предприятиям.
В результате в России быстро организовали производство двигателей ТВЗ-117, вскоре начались разработки ВК-2500. Ходят слухи о планах заменить силовые агрегаты Д-136, которые устанавливают в Ми-26, отметили аналитики.
После разрыва связей с российскими партнерами заводы на Украине стали нести убытки, заключают китайские эксперты.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что бывший президент и генконструктор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод, сообщила газета «Известия». По словам парламентария, в этом Богуслаеву помогает украинская правоохранительная система.
Автор: Матвей Прозоров
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