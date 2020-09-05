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Аналитики рассказали, как Украине навредили попытки помешать авиации РФ

05 сентября 2020, 11:15  •  47 • Украина
Пекин, 5 сентября. Китайские аналитики считают, что попытки Украины навредить российской авиационной промышленности обернулись непредсказуемыми последствиями для самого Киева. Об этом со ссылкой на материал издания Sohu сообщает «ПолитРоссия».
Длительное время между Россией и Украиной существовало сотрудничество во множестве областей, включая авиацию. Украинские компании поставляли российской стороне двигатели и могли продолжать работу на полученные средства. Но сотрудничество в этой сфере прекратилось после того, как украинский «Мотор Сич» в 2014 году отказался поставлять России силовые агрегаты по политическим причинам.
На Украине считали, что это ударит по российскому вертолетостроению. Но решение ударило по украинским предприятиям.
«Многие полагали, что Россия может лишь эксплуатировать и обслуживать двигатели, а после того, как их ресурс будет исчерпан, у нее начнутся проблемы. Но на самом деле все получилось иначе. РФ имеет очень хорошую базу в сфере двигателестроения и обладает значительными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими возможностями, а также соответствующей производственной базой», — цитирует китайских экспертов издание.
В результате в России быстро организовали производство двигателей ТВЗ-117, вскоре начались разработки ВК-2500. Ходят слухи о планах заменить силовые агрегаты Д-136, которые устанавливают в Ми-26, отметили аналитики.
После разрыва связей с российскими партнерами заводы на Украине стали нести убытки, заключают китайские эксперты.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что бывший президент и генконструктор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод, сообщила газета «Известия». По словам парламентария, в этом Богуслаеву помогает украинская правоохранительная система.
Автор: Матвей Прозоров

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