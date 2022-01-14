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Аналитики назвали три причины, почему Украину не возьмут в НАТО - NYT
14 января 2022, 07:05 • 81 • Политика
Американские аналитики назвали три главные причины, почему Украину не возьмут в НАТО. Во всяком случае, в обозримом будущем - точно.
Издание The New York Times опубликовало материал, где рассмотрены причины, которые мешают Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу. Одна из главных - осторожность Джо Байдена.
Вашингтон регулярно делает заявления, что альянс продолжает политику "открытых дверей" и у Украины есть шансы стать частью военно-политического блока. Однако по факту Байден не так уж рьяно стремится расширять НАТО на восток, как он заявлял ранее.
Вторая причина - украинские власти слишком медленно искореняют коррупцию. Согласно рейтингу организации Transparency International, в который входят 180 государств, Незалежная занимает 117-е место по этому показателю.
В качестве третьей причины аналитики издания называют малые шансы единогласного одобрения всеми странами - членами НАТО нового члена. И тут немаловажную роль играет Россия. Москва может влиять на Европу экономически, например, через поставки газа. Ряд стран побоятся испортить отношения с Кремлём.
"Учитывая всё это, Украина почти определённо не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО: одобрение от всех 30 членов", - говорится в статье.
Ранее первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман затронула тему вступления Украины и Грузии в НАТО. Эти две страны Вашингтон вновь "накормил завтраками". "Много работы предстоит", - заявила Шерман.
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