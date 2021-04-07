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Аналитик Юшков назвал условия сохранения за Киевом транзита газа

07 апреля 2021, 10:30  •  362 • Украина
Москва, 7 апреля. Украина может частично сохранить транзит газа в Европу из России, если предложит более выгодные условия прокачки, чем через «Северный поток — 2» и «Турецкий поток»
«Газпром» в 2020 году заключил выгодный для Украины пятилетний договор, по условиям которого российская компания должна прокачать через ее территорию 65 миллиардов кубометров газа в первый год, а в остальные четыре года — по 40 миллиардов кубометров. Об этом сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
При этом условия контракта таковы, что, если «Газпром» не предоставит таких объемов газа, Киев все равно получит деньги по контракту. Юшков уверен, что из-за прошедшей холодной зимы газ будет востребован в Европе, однако несмотря на это, объемы поставок через Украину будут сокращаться.
Сейчас «Газпром» платит «Нафтогазу» цену, которая гораздо больше, чем у других стран, при равных условиях. Украина может сохранить часть транзита за собой, если предложит более выгодные условия и снизит цену.
Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что благодаря «Северному потоку — 2», Россия может забыть об Украине. Специалист также добавил, что только из-за одного «Турецкого потока» Киев теряет, по самым скромным подсчетам, около 3 млрд долларов в год.
Автор: Дмитрий Пятов

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