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Аналитик увидел в предсказаниях ЦБ "перепевы" давних прогнозов: "Не хочется критиковать, но..."
03 сентября 2021, 21:00 • 97 • Политика
Финансовый аналитик Ян Арт увидел в свежих предсказаниях ЦБ "перепевы" давних прогнозов, которые уже давно обсуждают в инвестиционном мире: "Не хочется критиковать, но…".
В ЦБ считают, что мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом, "сопоставимым по масштабам с кризисом 2008–2009 годов", заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Такой сценарий Центробанк заложил в опубликованный на этой неделе проект основных направлений денежно-кредитной политики на период до 2024 года.
У регулятора традиционно несколько сценариев макроэкономического прогноза - базовый и три альтернативных. Среди последних оказалась и угроза системного кризиса в 2023 году.
Согласно этому варианту развития событий, наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании долговых обязательств, и с начала 2023 года в мировой экономике начнётся масштабный финансовый кризис.
При реализации этого сценария Россию ждут малоприятные перспективы, предупреждает ЦБ. Так, средняя цена на нефть в 2023 году снизится до $40 за баррель, а ВВП страны сократится на 1,4–2,4%.
Кроме того, ЦБ поднимет ключевую ставку до 8,3–9,3% (в среднем за 2023 год), правительство отступит от бюджетного правила, чтобы поддержать экономику пакетом антикризисных мер. И нормализация бюджетной политики начнётся только в 2024 году.
Этот сценарий в прямом эфире "Первого русского" оценил финансовый аналитик Ян Арт:
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