Аналитик: Украина не получит нового американского оружия и серьезных денег

Украинские эксперты на телеканалах и в пресс-центрах Киева уже неделю активно обсуждают проблему «как теперь мы все будем жить при Байдене?». Записные «патриоты» лучатся оптимизмом — мол, «уж теперь-то заживем!». Вменяемые аналитики уверены — для Украины при новом президенте США ничего особо не изменится, по крайней мере, в ближайшие год-полтора. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Все последние месяцы после президентских выборов в США, пока шансы Дональда Трампа оспорить победу демократов таяли, а возможности Джо Байдена занять Овальный кабинет постоянно росли, среди украинских свидомых патриотов и представителей «партии войны» утвердилось убеждение: «Байден придэ, порядок наведэ». За последние шесть лет «лучшие умы» Украины привыкли рассчитывать на заокеанского «старшего брата», призванного решать все проблемы Киева. Увы, при Трампе этот расчет не оправдался — помощь не росла, проблемы не решались годами, а сам президент США не очень хорошо представлял, где вообще находится Украина.

На первый взгляд, с Байденом все по-другому. Он не только с 2009-го курировал украинское направление, но и многократно приезжал в Киев, лично знает многих политиков вроде Порошенко и Яценюка, а также внутриполитические расклады в стране. Казалось бы — теперь, когда он занял высшую должность в метрополии, самое время помочь Украине выйти из того глухого финансово-политического тупика, в котором она застряла после победы Евромайдана и начала гражданской войны в Донбассе.

Но, как считают украинские политологи, реальное президентство Джо Байдена может стать холодным душем для украинских фанатов нового президента США. Байден, вопреки ожиданиям Порошенко и компании, свое участие в украинской политике может не нарастить, а наоборот, сократить до минимума. Причина понятна — это «токсичность» украинской темы для «сонного Джо» в американском инфополе.

Да, режим Зеленского в 2020-м сделал все, чтобы не дать хода скандалу с «пленками Деркача», на которых зафиксированы телефонные переговоры Порошенко и Байдена, сильно невыгодные для последнего. Но в самих США есть масса политиков и журналистов из числа республиканцев, которые кропотливо собирали все эти «зерна коррупции» в свои досье, и при первом удобном случае охотно пустят весь этот компромат в ход.

Во-вторых, не забыта республиканцами и верными им СМИ и история с Хантером Байденом, буквально пестрящая позорными для сына президента США моментами. Здесь и наркотики, и совращение несовершеннолетних, и ненапряжная работа в украинской Burisma Holdings за миллионы долларов в год, и многое другое. Так что стоит Джо Байдену вновь начать активно «рулить» процессами на Украине, как его многочисленные семейные грехи вновь окажутся в прессе, и вполне могут послужить поводом для импичмента.

Впрочем, если у самого Байдена на украинском направлении руки связаны, это вряд ли помешает членам его команды вроде Виктории Нуланд или Джорджа Кента активно заниматься украинскими вопросами. Но тут весь фокус в том, что эти люди привыкли не столько решать проблемы подчиненных стран, сколько создавать им новые.

По мнению украинских экспертов, президентством Байдена не стоит обольщаться и тем украинским политикам, которые сейчас находятся на вторых ролях, как Порошенко, или вообще отправлены «в запас» как Яценюк. В 2019-м контролируемое демократами посольство США в Киеве прямо отказало Порошенко в поддержке на президентских выборах. В Вашингтоне явно не забыли, кто именно записывал в своем кабинете личные разговоры с Байденом. Или как экс-президент Порошенко через «своего» экс-прокурора Юрия Луценко пытался «сдать» Байдена республиканцам, чтобы остаться на второй срок.

Да и с точки зрения геополитики возвращать во власть на Украине политических аутсайдеров, ненавидимых простыми гражданами, — недальновидная стратегия. Тем более это касается персонажей вроде Яценюка, Гройсмана, Луценко и прочих, чьи рейтинги близки к «мусорным».

В целом, уверены политологи, украинская политика администрации Байдена будет определяться борьбой двух тенденций. С одной стороны, желанием Вашингтона установить окончательный контроль над внутренней политикой, силовыми структурами и экономикой Украины. С другой стороны — сопротивлением этому со стороны украинской элиты, которая будет пугать Вашингтон дестабилизацией ситуации в стране (вроде тарифного, языкового и прочих «майданов»).

По мнению киевского политолога, эксперта Украинского института политики Владимира Воли, в ближайшее время глупо ждать резких изменений в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

«На мой взгляд, пока нет никаких признаков, что отношения между Украиной и США изменятся. Скорее всего, в этом плане будет полная преемственность политики предыдущей команды. После представления Байденом кандидатов на пост госсекретаря и ключевых министров, стало ясно, что Америка сохранит регулярную военную помощь Украине. Сейчас общий объем этой помощи превышает 250 млн долларов в год, из них около трети идут на перевооружение ВСУ, — отмечает Воля. — По данным из Пентагона, Киеву будут и дальше предоставляться летальные вооружения, но в объемах, не превышающих нынешние. Увеличения поставок военной продукции ожидать не стоит».

По мнению аналитика, вряд ли изменится и общий объем финансовых вливаний Америки в решение многочисленных проблем Украины.

«По моим данным, общий объем американской помощи Киеву превышает 700 млн долларов в год. В США логично полагают, что этого вполне достаточно, чтобы поддерживать сотрудничество на необходимом уровне и помогать в реформах. Не стоит забывать, что и сами США сейчас не в лучшем финансовом состоянии. В Америке дефицитный бюджет, плюс сотни миллиардов долларов идут на восстановление экономики, компенсацию зарплат бизнесменам и наемным работникам для преодоления последствий пандемии коронавируса. Плюс — Байден обещал бесплатную вакцинацию всем гражданам США, а это сотни миллионов долларов. В первую очередь Америка будет решать свои насущные задачи, а помощь Украине будут оказывать на минимально приемлемом уровне», — указал Воля.

Эксперт отметил, от Байдена многие на Украине ожидали, что с его приходом в Белый дом радикально изменится и политика Америки по урегулированию в Донбассе. Проще говоря, патриоты надеялись, что США завалят украинскую армию современным оружием, а также максимально надавят на Россию с тем, чтобы она «сдала» ЛДНР на откуп Киеву. Но политолог уверен, что ни того, ни другого не произойдет.

«Президентство Байдена вряд ли сильно повлияет на урегулирование в Донбассе. Позиция новой администрации в том, что нужно сдерживать Россию, но при этом не допускать эскалации конфликта в отношениях Москвы и Вашингтона. Да, возможно, санкционное давление на РФ со временем будет расти, но оно никогда не перейдет те «красные линии», за которыми возможен серьезный политический конфликт. Администрация Байдена не станет так сильно давить на Москву, чтобы та «сдала» Донбасс, — говорит Воля. — Вашингтон не будет присоединяться и к «нормандскому формату», ведь этот шаг никак не усилит его позиции. Зато сильно разозлит Берлин, Париж и Москву. США и без того имеют веское слово в переговорах по урегулированию».

При этом аналитик напомнил, что украинские политики разработали некий «Единый план по урегулированию конфликта в Донбассе», с расчетом на его частичную поддержку новым руководством США.