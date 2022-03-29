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Аналитик ЦРУ раскрыл стратегию России: Что на самом деле происходит вокруг Киева

29 марта 2022, 22:55  •  209 • Политика
Аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что русское окружение Киева за последние три недели имело целью сковать значительные украинские ресурсы.
Аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил стратегию русских военных на Украине. По его словам, Россия успешно выполнила все поставленные цели и теперь переходит к следующему этапу.
Он указал, что окружение Киева русскими войсками за последние три недели имело целью сковать значительные украинские ресурсы. Это было необходимо для того, чтобы Россия могла проводить масштабные операции на востоке и на юге. И эта задача была решена, отмечает американский эксперт.
По мнению аналитика ЦРУ, следующим объектом приложения усилий армии России станут остающиеся группировки ВСУ в Донбассе и Харькове. Их ликвидация является ближайшей задачей, полагает Ларри Джонсон.
Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что по итогам встречи в Стамбуле русская сторона решила существенно сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Это сообщение было воспринято крайне неоднозначно.

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