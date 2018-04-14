Аналитик Сергей Хапров: То, что мы вышли на равный конфликт с Америкой — уже наш выигрыш

Директор Института семантики систем Сергей Хапров наверно сам не ожидал, насколько точно попадет в цель, публикуя в соцсетях свою статью о решающем противостоянии России и Запада вокруг далекого и от Москвы, и от Вашингтона пригорода Дамаска Восточная Гута. Противостояния, сравнимого с Ледовым побоищем, Бородино или Сталинградской битвой. Причем, статья эта вышла еще до химической провокации боевиков в Сирии и угроз Трампа нанести по этой стране удар «классными, умными» ракетами. Что поставило мир на грань Третьей мировой войны.

Хапров заранее предрек, что это противостояние станет не просто очередным эпизодом в ближневосточном конфликте, а эпохальным событием, которое можно будет оценить только спустя время. Назвал он его «Стоянием при Восточной Гуте»:

«У каждого народа в его истории есть какое-либо великое стояние: на Угре, на Роне, на Рубиконе. Как бы мала не была преграда, позднее оказывалось, что она отделяла одну эпоху от другой. Когда от подобного исторического водораздела нас отделяют сотни и тысячи лет, наше сознание легко рисует себе величественную атмосферу накануне события. Тем тяжелее представить себе, что ты сам находишься в шаге от театра, где вот-вот развернутся действия, которые потомки посчитают рубежными».

Мы не смогли не поговорить обо всем этом с Сергеем Хапровым в эфире Радио «Комсомольская правда».

Директор Института семантики систем Сергей ХапровФото: Личная страница героя публикации в соцсети

МАСТЕРСТВО ВОЕВАТЬ

- Сергей, почему именно Гута?

- Это точка, где столкнулись игроки монументального масштаба. И к России это безусловно относится. Потому что никто на Гуте стоять против Америки не может. Америка, которая хотела бы уйти с роли единственного мирового регулятора (просто уже не тянет ее по деньгам), тоже не может согласно театральной постановке взять и уйти просто так. Она долго ждала, пока кто-нибудь сможет там встать. Китай не смог, никто не смог, только Россия. Почему-то сегодня считается, что конструирование и производство айфона – это какие-то огромные компетенции, недоступные русскому сознанию. А вот планирование геополитического противостояния, выбора его точки напряжения – это что-то, что получается само собой… Нет, это как раз высший мировой уровень управления, который Россия сейчас демонстрирует. Россию постоянно пытаются заставить воевать на своей территории. И я считаю, что мы блестяще перевели противостояние на другой театр военных действий. Самое главное, мы там даже союзников приобрели в результате. А Украина, Грузия и так далее – не дай бог. Это наша зона интересов, нельзя допускать, чтобы нас вынудили там воевать. И то, что мы там сегодня не воюем - это высочайшее управленческое мастерство, я ручаюсь.

Американцы, как им и положено, машут ножиком, кричат, как сейчас распишут нас, надеясь, что мы отойдемФото: REUTERS

- То есть то, что сейчас происходит вокруг Сирии, мы можем записать себе в актив?

- То, что мы уже вышли на конфликт, а с нами общаются, как с равными, уже серьезный выигрыш. При это мы постоянно словно над дракой. Американцы, как им и положено, машут ножиком, кричат, как сейчас распишут нас, надеясь, что мы отойдем. Американцы или израильтяне нас постоянно задирают – то у нас шрапнелью побило самолеты, то история с ЧВК. Но заметьте, мы никогда про них не говорим, сколько у них погибло, мы не напрашиваемся на драку. Хотя очевидно, что и у них потери тоже были.

ТРИ СЦЕНАРИЯ

- Но сейчас конфликт между США и Россией в Сирии уже не скрытый. Чем он может закончиться?

- Я рассматриваю три сценария. Первый – это когда большие корабли не тонут и ракеты не взлетают.

Из статьи «Стояние на Восточной Гуте»:

«Отдельные стычки и гибель десятков спецназовцев с каждой из сторон, падение одного-двух самолетов с каждой стороны (вместо американских могут упасть и израильские) в зачет не идут. Важны только залпы ракет с больших кораблей и гибель больших кораблей. Если этого не произойдет, то Россия и НАТО сохраняют и лицо и ресурсы, и оформляют распад старого порядка через политические и экономические кризисы отдельных стран и союзов».

- Вариант средней тяжести допускает взаимные удары друг по другу, - продолжает Хапров. - И тут весь вопрос в уровне этой агрессии.

«Если НАТО начнет осторожно с пуска 200-300 крылатых ракет и сотни-двух бомбардировщиков, то у сторон останется возможность, спустить войну на тормозах, как “Сирийский инцидент”.

Если НАТО начнет с пуска 600-800 крылатых ракет при поддержке 400-500 самолетов, то спустить на тормозах ситуацию не удастся. России придется ответить пусками всех гиперзвуковых и сверхзвуковых ракет в регионе.

Вы можете подумать, что это кошмар и мировая война. Необязательно. После конфликта на Фолклендах Британия и Аргентина не объявляли друг другу войны и не пытались перевести ее на другие театры военных действий».

- Но при таком варианте уровень потерь может быть очень высоким?

- Потери будут считаться в долларах, - отвечает Хапров. - Представьте, стартует 600 ракет по $1,5 миллиона каждая. Этот пуск будет стоить миллиард. Вроде недорого. Но каждый корабль, с которого пустили ракету, стоит полтора-два миллиарда. Представьте, что потопили десять кораблей. А это двадцать миллиардов долларов. Или одна наша ракета «Кинжал» возьмет и потопит какой-нибудь авианосец. А это - бац и нет 15 миллиардов долларов! И что Трампу тогда налогоплательщикам объяснять? Что у нас, оказывается, плавающие мишени?

«В дело могут вступить крупные мировые державы типа Китая, Индии с требованием остановить конфликт. Проигравшая сторона столкнется с целым каскадом кризисов. В случае ничьей по понесенным потерям, неофициальным победителем станет Россия, потому что НАТО впредь не сможет одностороннее давить на страны союзники или экономические клиенты России. Далее - либо полноценная война, либо Ялтинская или Потсдамская конференция, которая фиксирует зоны интересов в мире».

- Третий вариант, видимо, самый жесткий?

- Да, и страны Запада его почему-то тоже рассматривают. Это сухопутная ситуация. Представьте, что при любом раскладе по первым двум сценариям, какой бы обмен не произошел, понятно, что у обеих сторон средиземноморская группировка будет сильно потрепана. Путин сказал, что сегодня нет армии, которая могла бы нас победить. Он же не сказал, что мы будем завоевывать территорию. Мы говорим, что мы отстоим свое. Но полезть они могут попытаться, тем более, украинская армия, особенно эти нацбаты, они сделаны только для одного – на земле связать русских.

«Вторжение на Донбасс 100 тысяч украинских солдат и 2-3 тысячи советников-спецназовцев из США или Британии. Одновременно объявление присоединения Молдавии к Румынии с вводом румынских войск. Направление транспортов НАТО в Прибалтику. Переброска по просьбе Порошенко 20 000 «миротворцев» из стран НАТО. Последующая наземная операция России в 150 000 бойцов - бросок до Днепра, высадка десанта в Одессе для пробития коридора в Приднестровье, пробитие коридора к Калининграду, взятие под контроль портов Прибалтики - в течении 5-7 дней должны поставить стороны на грань применения ядерного оружия. И отключения поставок газа и нефти, остановки системы платежей и аресту финансовых активов сторон. Далее Россия и НАТО или объявляют друг другу полноценную войну. Либо созывают конференцию по фиксированию интересов».

РАСЦВЕТ ЕВРАЗИИ

- А вы к какому варианту сами склоняетесь?

- По-моему, можно обойтись первым сценарием. Но случай со Скрипалем, когда на пустом месте были высланы 200 дипломатов, показывает, что нас толкают ко второму варианту.

- Есть же еще экономические последствия.

- У нас с Америкой почти нет торгового оборота. Почему вы так волнуетесь? Что, Китай нам что-то закрыл? Упали акции русского алюминия? А вы знаете сколько их откупили сами владельцы этих акций? Ничего не произошло. Вообще. Покажите, какое это к экономике имеет отношение? У Америки 20 триллионов долларов долга. И это надо на кого-то списывать. Мы сейчас возглавляем блок стран, которые говорят: «Не на нас». У нас рынок на три миллиарда человек – Индия, Китай, обе Кореи, Иран, Египет... Это все внутреннее пространство, большие корабли там не рулят, там нужна энергетика, высокие технологии, криптозащита, киберзащита, искусственный интеллект. Все, где Россия, минимум, номер два в мире. Продавайте. Не знаю, сможем ли мы его осознать, какой он большой.

- А вы как думаете?

- Я ожидаю создания совета безопасности Евразии, где будет три вето: Россия, Китай и Индия. И свой голос у Японии, Кореи, Вьетнама, Египта, Ирана. Почему нет? Китай – это сегодня промышленная фабрика, которая заменяет нам полностью Европу и Америку. А мы заменяем огромным количеством других компетенций, которых нет ни у кого. Когда описывался ШОС и БРИКС специалистами, они говорили, что эти организации не состоятельны без России. Почему? Это единственная страна, которая за последние 400 лет умеет вести переговоры с европейцами. Единственная, которая во время переговоров с европейцами не стала их колонией. Сейчас мы сдаем сертификат на переговорщика от имени этого блока. Думаю, это будет очень хорошо оплачиваемая вакансия.