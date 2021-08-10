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Аналитик рассказал о работе военной разведки Украины против России и Донбасса

10 августа 2021, 07:25  •  145 • Политика
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сообщил о том, что после 2014 года украинская военная разведка полностью переключилась на работу против России и Донбасса (против ДНР и ЛНР).
По словам аналитика, военная разведка Украины (Главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) и до 2014 года (то есть до момента возвращения Крыма в состав России) работала по нашей стране, однако не столь активно, как сейчас. На тот момент украинские военные разведчики больше уделяли внимание Румынии и Польше.
Но последние 7 лет ситуация в корне иная и, по мнению директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова, военная разведка Незалежной теперь работает только против России и Донбасса - в частности, против ДНР и ЛНР.
"После 2014 года фокус полностью сместился", - уточнил Пухов.
По его словам, ГУР пользуется на Украине большим авторитетом, нежели другие спецслужбы. Эксперт отметил в беседе с РИА Новости, что это может быть связано с тем, что, как представляют украинские власти, в ряды военных разведчиков спецслужбы России "проникли в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в СБУ".

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