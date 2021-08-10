Аналитик рассказал о работе военной разведки Украины против России и Донбасса

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сообщил о том, что после 2014 года украинская военная разведка полностью переключилась на работу против России и Донбасса (против ДНР и ЛНР).

По словам аналитика, военная разведка Украины (Главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) и до 2014 года (то есть до момента возвращения Крыма в состав России) работала по нашей стране, однако не столь активно, как сейчас. На тот момент украинские военные разведчики больше уделяли внимание Румынии и Польше.

Но последние 7 лет ситуация в корне иная и, по мнению директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова, военная разведка Незалежной теперь работает только против России и Донбасса - в частности, против ДНР и ЛНР.

"После 2014 года фокус полностью сместился", - уточнил Пухов.

По его словам, ГУР пользуется на Украине большим авторитетом, нежели другие спецслужбы. Эксперт отметил в беседе с РИА Новости, что это может быть связано с тем, что, как представляют украинские власти, в ряды военных разведчиков спецслужбы России "проникли в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в СБУ".