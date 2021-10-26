Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится

Аналитик Джулиан Ли в своей статье для Bloomberg раскусил "план Путина" по поставкам газа в Европу, отметив, что запуск "Северного потока - 2" позволит России пойти в обход стран-транзитёров. И эти выводы вряд ли придутся по душе Украине.

"Проект Москвы не должен удивлять и не уникален, - высказал свою точку зрения аналитик Джулиан Ли в своей публикации для Bloomberg, рассуждая о "Северном потоке - 2". - История транзитных трубопроводов не из радужных".

В то же время эксперт отметил, что этот газопровод - "последнее звено в 30-летнем проекте по отвлечению экспорта российской нефти и газа от транзитных маршрутов через бывших соседей по СССР".

Камушек в огород Украины более чем очевиден. И вряд ли выводы, к которым приходит аналитик, раскусив "план Путина" по обходу Восточной Европы, понравятся в Киеве.

"Северный поток - 2" позволит России избавиться от зависимости от стран-транзитёров при экспорте газа в Европу", - прямо говорит Джулиан Ли, напомнив о том, что с проблемой зависимости от трубопроводов наша страна столкнулась ещё после распада Советского Союза.