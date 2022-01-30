Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: В...
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
Переговорам конец? Нуланд готовится к военному ответу России
Главная / Политика

Аналитик прокомментировал слова Трампа о причинах кризиса на Украине

30 января 2022, 14:45  •  102 • Политика
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о причине кризиса на Украине.
Трамп, говоря о причинах кризиса на Украине, указал на мягкую политику властей страны и их уступки в Европе. По мнению политика, на нынешнюю ситуацию во многом повлияло восстановившееся в Европе представление о том, что они опять могут полагаться на постоянную бесплатную помощь Вашингтона с приходом к власти Джо Байдена.
«Его аргументация [Трампа] состоит в том, что США предпочтительнее сосредоточиться на своих внутренних проблемах», — пояснил Оленченко в беседе с RT.
Аналитик согласился с суждением Трампа о том, что США несут большие финансовые расходы и теряют авторитет в мире.
«В этом плане Трамп абсолютно прав, что нынешнее украинское руководство является по своему характеру иждивенческим и не демонстрирует самостоятельной политики», — заключил Оленченко.
28 января на Украину прибыл очередной самолет с боеприпасами из США. На борту лайнера находилась 81 т снарядов различного калибра. При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Киеву Вашингтон готовит к отправке оборонительные и наступательные средства.
В свою очередь, посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине, если Штаты на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.
В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


102
Источник
Похожие новости
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт переговоры с Россией
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Украины
30 января 2022, 10:40
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
30 января 2022, 07:10
Нападение России на Украину перенесено. Вместо войны - анекдот с новыми сроками
30 января 2022, 08:55
Пять требований русских к Казахстану. Пора подчиниться
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
29 января 2022, 16:00
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
26 января 2022, 15:40
Россия избавляется от доллара. Лавров объяснил, с чем связано жёсткое решение
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
29 января 2022, 23:35
После скандала с Никитой Михалковым журналиста Караулова дождалось разоблачение
26 января 2022, 19:10
Тёмное царство: Казахстан поплатился за произвол над защитником русских
25 января 2022, 22:10
Простая украинка с карабином Z15? Захарова разоблачила фейк британской The Times
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.