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Аналитик предсказал громкие отставки на Украине: и у президента, и в Раде, и в кабмине
07 сентября 2021, 08:25 • 251 • Политика
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что новый политический сезон на Украине принесёт громкие отставки и в правительстве, и в офисе президента, и в Верховной раде.
Весьма пессимистичный прогноз на новый политический сезон на Украине дал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он не исключил того, что вскоре в Незалежной пройдёт ряд громких отставок.
В том числе аналитик предсказал переформатирование или же и вовсе отставку действующего правительства, а также кадровые изменения в офисе президента Владимира Зеленского.
В руководстве Верховной рады тоже не исключены перемены. Такая вероятность, по версии эксперта, сохранится до весны следующего года. Бортник обратил при этом внимание на обострение отношений между администрацией президента и спикером Рады Дмитрием Разумковым.
Аналитик пояснил, что сейчас на Украине есть две серьёзные точки риска: это коммунальные тарифы и война в Донбассе. Кроме того, не исключена и попытка конституционных реформ.
- уточнил Бортник в беседе с РИА Новости.
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