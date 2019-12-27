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Аналитик оценил намерение России и Украины обнулить взаимные претензии

27 декабря 2019, 13:24  •  52 • Украина
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление главы Минэнерго Александра Новака о том, что Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января.
 
РИА Новости
 

«Данное решение и в целом итоги переговоров нужно оценить, конечно, как исключительно позитивные для трёх сторон — для России, Украины и для стран Евросоюза», — пояснил Шаповалов.

Эксперт выразил надежду, что теперь проблемы остались в прошлом и нынешняя украинская власть будет исходить из интересов как народа Украины, так и партнёров страны.

«И (что Украина. — RT) будет ответственным партнёром, ответственной стороной данной сделки. Соглашение является компромиссным, оно учитывает интересы всех сторон и, по сути, разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени», — заключил он.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак, комментируя переговоры России и Украины по газу, заявил, что стороны с 1 января обнулят взаимные претензии.

Он также отметил, что будут сняты аресты с имущества «в счёт принятых решений по судебным искам».

21 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал подробнее о соглашении с Украиной по транзиту газа. По его словам, стороны в том числе подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий и отзовут иски.

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