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Аналитик объяснил стремление Джонсона к антироссийской риторике

20 марта 2022, 02:55  •  113 • Политика
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается удержаться у власти за счет антироссийской риторики. Такое мнение 19 марта выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя слова Джонсона о том, что не стоит налаживать отношения с Россией.
«Здесь просматривается попытка удержаться у власти за счет агрессии. Это желание сохранить власть за счет антироссийской риторики», — заявил Оленченко в беседе с RT.
По словам эксперта, Соединенное Королевство испытывает экономические трудности, которые Джонсон не может объяснить, поэтому у него «во всем «виновата» Россия».
Оленченко отметил, что такой же риторики придерживается американский президент Джо Байден.
Ранее в этот день Джонсон заявил, что возможная попытка нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным, как это было сделано в 2014 году, станет ошибкой.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.
17 февраля 2022 года обстановка в регионе обострилась. Донецкая и Луганская народные республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей в Россию и попросили о помощи.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры, которые среди прочего предусматривают оказание военной помощи друг другу.
24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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