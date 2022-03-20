Аналитик объяснил стремление Джонсона к антироссийской риторике

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается удержаться у власти за счет антироссийской риторики. Такое мнение 19 марта выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя слова Джонсона о том, что не стоит налаживать отношения с Россией.

«Здесь просматривается попытка удержаться у власти за счет агрессии. Это желание сохранить власть за счет антироссийской риторики», — заявил Оленченко в беседе с RT.

По словам эксперта, Соединенное Королевство испытывает экономические трудности, которые Джонсон не может объяснить, поэтому у него «во всем «виновата» Россия».

Оленченко отметил, что такой же риторики придерживается американский президент Джо Байден.

Ранее в этот день Джонсон заявил, что возможная попытка нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным, как это было сделано в 2014 году, станет ошибкой.

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