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Аналитик объяснил, почему прогноз МВФ о вымирании Украины правдив

16 октября 2020, 19:05  •  29 • Украина
Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о вымирании населения Украины правдив: в стране зафиксирован рост числа бедных, которые умирают быстрее и больше. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Сокращение населения

Численность населения Украины в ближайшие годы может сократиться на миллион человек. Такой доклад выпустил МВФ.
«Согласно прогнозу МВФ, за шесть лет население Украины сократится на 1 млн человек. На конец 2019 года население составляло 41,733 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (41,902 млн человек)», — говорится в материалах фонда.
Сообщается, что на Украине может снизиться рабочая сила на 15% к 2030 году. По данным МВФ, ситуация ухудшится к 2050 году — сокращение рабочей силы составит более 30%.

Умирают больше и быстрее

Владимир Соловейчик допустил, что прогноз МВФ реален. Сокращение населения Украины вызвано вполне объективными причинами: бедные умирают больше и быстрее, а рост числа бедных на Украине не так давно зафиксирован экспертами Всемирного Банка.
«В этой связи трудно не согласиться с мнением украинского экономиста Александра Гончарова. По его словам, «Украина — беднейшая страна Европы, поскольку граждане страны малограмотны. <...> Сейчас украинцы живут бедно и голодно из-за вредных стереотипов». Стереотипы эти известны: фольклорные представления о себе и окружающем мире, вытекающее из этих представлений и общего низкого культурного уровня украинского населения искаженное понимание политических процессов, хуторская политика и селянская ограниченность. Все это весьма способствует распространению националистических предрассудков», — пояснил Владимир Соловейчик.
По его словам, неудивительно, что украинские избиратели раз за разом добровольно выбирают ту власть, которая все дальше толкает страну к национальной катастрофе. При этом из произошедшего украинское население явно не в состоянии сделать адекватных выводов. Он напомнил историю с украинскими ВВП-варрантами (ценными бумагами) пятилетней давности, к которой причастны бывший премьер-министр Арсений Яценюк и бывший министр финансов Наталья Яресько.
«Украинское общество лишь теперь, пять лет спустя, и то не до конца начинает понимать, как их обдурили. Им теперь годами придется расплачиваться за фокусы Яценюка и Яресько, да и неизвестно, расплатятся ли до конца. И тем не менее большинство жителей Украины, как и ранее, поддерживают такую власть. Так чего же после этого удивляться, что Украина при подобных начальниках и при подобном подходе населения вымирает? Все вполне закономерно», — заключил Владимир Соловейчик.
На Украине нарастает недовольство жителей действием властей. Бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный предупредил ранее, что новый Майдан неизбежен. Причиной этого, по его словам, является некомпетентная политика президента Владимира Зеленского.
Автор: Максим Вручный

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