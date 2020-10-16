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Аналитик объяснил, почему прогноз МВФ о вымирании Украины правдив
16 октября 2020, 19:05 • 29 • Украина
Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о вымирании населения Украины правдив: в стране зафиксирован рост числа бедных, которые умирают быстрее и больше. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.
Сокращение населения
Численность населения Украины в ближайшие годы может сократиться на миллион человек. Такой доклад выпустил МВФ.
Сообщается, что на Украине может снизиться рабочая сила на 15% к 2030 году. По данным МВФ, ситуация ухудшится к 2050 году — сокращение рабочей силы составит более 30%.
Умирают больше и быстрее
Владимир Соловейчик допустил, что прогноз МВФ реален. Сокращение населения Украины вызвано вполне объективными причинами: бедные умирают больше и быстрее, а рост числа бедных на Украине не так давно зафиксирован экспертами Всемирного Банка.
По его словам, неудивительно, что украинские избиратели раз за разом добровольно выбирают ту власть, которая все дальше толкает страну к национальной катастрофе. При этом из произошедшего украинское население явно не в состоянии сделать адекватных выводов. Он напомнил историю с украинскими ВВП-варрантами (ценными бумагами) пятилетней давности, к которой причастны бывший премьер-министр Арсений Яценюк и бывший министр финансов Наталья Яресько.
На Украине нарастает недовольство жителей действием властей. Бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный предупредил ранее, что новый Майдан неизбежен. Причиной этого, по его словам, является некомпетентная политика президента Владимира Зеленского.
Автор: Максим Вручный
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