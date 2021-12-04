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Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"

04 декабря 2021, 01:05  •  37 • Политика
Финансовый аналитик Ян Арт высказался об угрозе новой санкционной меры против России. Речь о возможном запрете на участие иностранцев во вторичном рынке ОФЗ: "Это было бы фатально".
В ходе заседания министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Итог - договорённость о разговоре лидеров стран в ближайшее время, передал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
"Коммерсантъ" сегодня уточнил, что речь о начале следующей недели - скорее всего, 7 декабря. Главное, что необходимо России, - "долгосрочные, юридически обязывающие гарантии безопасности" и того, что НАТО не пойдёт дальше на восток.
США считают дипломатию "лучшим способом избежать кризиса", но она должна включать "выполнение Минских соглашений и отвод российских сил", а если Россия будет продолжать "агрессию" против Украины, "это будет иметь серьёзные последствия".
По данным Reuters, встреча глав дипломатии была деловой, но не принесла прорыва, а госсекретарь США на ней сказал, что Вашингтон рассчитывает предотвратить обострение конфликта в Донбассе - но в противном случае введёт жёсткие санкции. Официальная Москва в ответ уже заявила, что Россия примет "ответные меры для выправления военно-стратегического баланса".
В списке очевидных серьёзных санкций, которые могли бы ввести США против России, остались ограничения против вторичного госдолга. Запрет на участие иностранцев во вторичном рынке ОФЗ вызвал бы полный исход зарубежных игроков из уже эмитированных российских госбумаг и неизбежный обвал рубля.
Угрозу этих экономических ограничений оценил гость студии - финансовый аналитик Ян Арт. Он подчеркнул, что такие меры в отношении России действительно могут больно ударить по нашей экономике: "Это было бы сейчас просто фатально". Однако последствия этих санкций может, так или иначе, испытать на себе весь международный финансовый рынок.
Печально, что финансы попали в сферу, где применяется санкционная политика. В современном мире это очень плохой вариант. Финансы - как мировой океан. Их нельзя трогать, потому что все настройки собьются, и это может обернуться и против других. Все мы в одной лодке,
- подытожил эксперт.

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