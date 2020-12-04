Аналитик о будущем "Северного потока - 2": Рынок выбирает русское топливо

Отношение США к проекту "Северный поток - 2" строится на политических амбициях. Об этом заявила РИА ФАН аналитик Анна Бодрова.

Санкции против участников строительства трубопровода из России в Европу вводились из-за того, что столь масштабный проект способен изменить баланс на рынке СПГ, который хочет контролировать Вашингтон. Однако трубопровод почти достроен. Его могут запустить в течение года, что пугает американцев. А санкции Москву не пугают.

"Цена объявлена, и Россия готова её заплатить. США нервничают именно поэтому - Россия идёт по намеченному пути и не сворачивает, не поддается на провокации", - добавила аналитик.

Не исключено, что США введут новые санкции за "Северный поток - 2". Однако политическая и экономическая выгода от запуска трубопровода перевешивает риски.

Американцы действуют нерыночными методами, запугивая участников мирового рынка. Но участники проекта, среди которых есть крупные энергетические гиганты, на шантаж не поддаются.

"Рынок выбирает российское топливо, наступающий год всё расставит на свои места", - уверена Бодрова.

Как ранее заявил депутат Государственной думы Антон Морозов, победа на президентских выборах Джо Байдена никак не повлияет на санкции, которые Вашингтон ввёл против России. Дело в том, что американская политика в отношении Москвы не претерпит существенных изменений.

Кроме того, всё зависит от того, кто займёт пост государственного секретаря, отвечающего за международную политику.

"В любом случае обновление команды даёт определённые надежды на то, что сменится и курс в отношении других государств, особенно в отношении нашего государства", - добавил он в интервью телеканалу "360".