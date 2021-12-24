Аналитик о бессмысленности санкций: Европа сняла "фиговый листочек"

Аналитик Руслан Бизяев заявил о бессмысленности введения новых западных санкций против России. Даже в Европе признали данный факт, сняв свой "фиговый листочек".

Европейские санкции против России, которые Брюссель продлевает на ежегодной основе, носят лишь формальный характер. Об этом пишет РИА ФАН.

Как заявил политический аналитик Руслан Бизяев, недавно премьер-министр Италии Марио Драги признал, что Брюссель не может ввести санкции против России в топливной сфере. Дело в том, что у ЕС нет других источников газа.

"Они просто снимают тот фиговый листочек, который они надели ещё три года назад", - заявил эксперт.

Дальнейшее ужесточение санкций невыгодно, особенно в условиях пандемии. Поэтому не стоит ждать новых инициатив. Однако старые ограничения Евросоюз оставит, чтобы сохранить лицо, хотя в реальности санкции уже не работают.

Как ранее заявил телеканалу "360" депутат Государственной думы Алексей Чепа, США оказывают давление на страны Евросоюза, вынуждая последних продлевать санкции против России. Подобный манёвр призван успокоить Киев, который напрягся после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом.

Европа осознаёт, что санкции невыгодны ей самой, но это позволит угодить американцам, которым ослабление европейцев на руку. А Киеву был подан сигнал о том, что Брюсселю и Вашингтону всё ещё можно доверять.