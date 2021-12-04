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Аналитик назвала цену призрачного шанса Украины на членство в ЕС
04 декабря 2021, 10:25 • 207 • Политика
Научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая назвала цену, которую заплатила Украина, чтобы получить шанс на членство в Евросоюзе. При этом стоит отметить, что на фоне заявлений глав европейских государств этот шанс выглядит довольно призрачным.
По мнению аналитика, из-за большого желания вступить в Евросоюз власти Украины отказались от Крыма в 2014 году. Снеговая подчеркнула, что Крым вернулся в состав России "из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС".
Ранее американский эксперт, экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн (он же Валерий Коган), родившийся в Ялте, выступил с громким разоблачением Киева. Он заявил, что Украина в 2014 году сама отдала России и Крым, и флот из-за "привычки к добровольному саботажу".
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