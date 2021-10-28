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Аналитик назвал "политическую угрозу" для Лукашенко
28 октября 2021, 15:05 • 58 • Политика
Власти Белоруссии не считают коронавирус серьезной проблемой
Несерьезное отношение президента Белоруссии Александра Лукашенко к борьбе с коронавирусом несет для него только вред. В сложившейся ситуации гражданам пришлось действовать самостоятельно, проявлять инициативы снизу, что привело к их сплочению. Однако глава государства не признает никаких авторитетов и продолжает стоять на своем. Об этом рассказал аналитик Вадим Можейко.
"Такая позиция ковид-диссидента и особого пути искренне отвечает убеждениям Лукашенко", – уверен эксперт.
Он также обратил внимание на нежелание президента завозить в Белоруссию вакцины иностранного производства. Лукашенко, по словам аналитика, обосновал свои позицию тем, что граждане после прививки начну ездить в Европу за какими-то инструкциями.
Можейко подчеркнул, что Лукашенко видит в западных препаратах от коронавируса "политическую и имиджевую угрозу". По его мнению, никакие аргументы главы государства не имеют медицинского обоснования.
Эксперт отметил, что белорусам сегодня приходится самостоятельно заботиться о своем здоровье. Он также подчеркнул, что режим Лукашенко не считает коронавирус серьезной проблемой.
Аналитик не сомневается, что глава государства ставить личные амбиции превыше всего. Противники Лукашенко требуют ввести масочный режим и провести вакцинацию, поэтому президент Белоруссии не делает этого, умышленно занимая противоположную позицию, считает Можейко.
К слову, недавно Лукашенко даже закатил скандал заставлявшим его надеть маску чиновникам.
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