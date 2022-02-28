Аналитик: Киев надеется на раскол среди "крупных капиталистов в России"

Киев затягивает старт переговоров с Москвой, надеясь на раскол среди "крупных капиталистов в России", считает политический аналитик Владимир Соловейчик.

Украинская сторона рассчитывает, что Москву напугают санкции, которые ЕС и США ввели против Центробанка России. Об этом РИА ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, представители Киева тянут время перед стартом диалога. Они рассчитывают, что болезненные санкции Запада вызову раскол среди крупных капиталистов в России. В итоге последние попытаются надавить на Кремль, сделав его более сговорчивым на переговорах.

Кроме того, Киев по-прежнему надеется на помощь со стороны НАТО в виде оружия, солдат и наемников.

"Киевские правители и затягивают время, специально отправляя своих переговорщиков в Гомель через Польшу. Никаких иных резонов к выбору столь экстравагантного маршрута у них нет", - считает Соловейчик.

Как ранее заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, спецоперация ВС России на территории Украины являлась единственной возможностью для предотвращения полноценной войны. Он напомнил, что войска НАТО приблизились к границам страны, тогда как Киев начал претендовать на размещение ядерного оружия.

Попытки переговоров ни к чему не привели, что и вынудило Москву действовать.

"Единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем", - цитирует слова депутата телеканал "360".