Аналитическое уменьшение: как западные исследователи «сократили» объёмы экспорта российских вооружений

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) утверждает, что за минувшие пять лет продажи российских вооружений за рубеж якобы сократились на 18% по сравнению с периодом 2010—2014 годов. Об этом говорится в докладе организации. Авторы документа объяснили отрицательную динамику «уменьшением» поставок военной продукции в Индию. Между тем официальные данные «Ростеха» свидетельствуют об обратном — объём экспорта за последнюю пятилетку вырос. Как отмечают эксперты, исследователи SIPRI регулярно допускают погрешности в своих подсчётах: в прошлом году в «Ростехе» уже опровергали информацию о сокращении продаж вооружений за рубеж.

В своём докладе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) заявил о «сокращении» объёма оружейного экспорта РФ. По данным организации, поставки российских вооружений за рубеж в 2015—2019 годах якобы упали на 18% по сравнению с предшествующей пятилеткой (2010—2014 годы).

Исследователь программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова объясняет это «уменьшением» спроса со стороны Индии. По её словам, рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак «не смог компенсировать снижение» общего объёма поставок военной продукции в Нью-Дели в 2015—2019 годах.

При этом, как отмечают в SIPRI, Россия сохраняет второе место в рейтинге крупнейших экспортёров вооружений. Лидером являются Соединённые Штаты, на третьей строчке расположилась Франция, на четвёртой — Германия, на пятой — Китай.

По подсчётам аналитиков, экспорт вооружений из США в 2015—2019 годах по сравнению с 2010—2014 годами вырос на 23%, из Франции — на 72%, из ФРГ — на 17%. Данные по Китаю в докладе не приводятся.

Однако статистика SIPRI не соответствует информации «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») о продаже отечественных вооружений за рубеж за последние десять лет. Согласно данным ведомства, оружейный экспорт РФ демонстрирует положительную динамику.

С 2010 по 2014 год объём продаж российских вооружений иностранным государствам последовательно увеличивался. По информации «Рособоронэкспорта», в 2010 году он составил $8,7 млрд, в 2011-м — $10,7 млрд, в 2012-м — $12,9 млрд, в 2013 и 2014 годах — около $13,2 млрд.

На протяжении следующей пятилетки показатели оставались на этом же уровне. В 2015 году Москва экспортировала вооружений на сумму $12,7 млрд, в 2016-м — $13 млрд, в 2017-м — $13,4 млрд, в 2018-м — $13,7 млрд. Прогнозная цифра продаж за 2019 год была озвучена главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым в середине ноября на выставке в Дубае.

«Результаты «Рособоронэкспорта» говорят сами за себя. В прошлом году мы поставили продукцию на $13,7 млрд, в этом году будет даже чуть больше или также», — заявил журналистам Чемезов.

По подсчётам российского Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), объём российского экспорта за рубеж составил $14,1 млрд. Как заявил в беседе с RT руководитель этой организации Игорь Коротченко, «реальная цифра продаж, очевидно, больше».

«Значимая цифра»

В марте 2019 года SIPRI также фиксировал «падение» продаж российского оружия. По данным исследователей, в 2014—2018 годах Москва продала за рубеж на 17% меньше военной продукции, чем в 2009—2013 годах. Причиной «снижения» объёма торговли аналитики назвали сокращение импорта российских вооружений Индией и Венесуэлой на 42 и 96% соответственно.

В прошлом году статистика Стокгольмского международного института исследования проблем мира подверглась критике со стороны «Ростеха». В пресс-службе госкорпорации заявили, что «данные SIPRI о падении объёма экспорта российских вооружений не соответствуют действительности». Как подчеркнули в компании, «к методике этих расчётов возникают большие вопросы».

«Рост объёмов продаж по линии ВТС (военно-технического сотрудничества. — RT) фиксируется на протяжении последних десяти лет. План поставок в 2018 году выполнен «Рособоронэкспортом» в полном объёме, при этом их объём стал рекордным, достигнув $13,7 млрд», — сказали РИА Новости в «Ростехе».

В декабре прошлого года SIPRI зафиксировал сокращение доли продаж десяти ведущих российских оборонных компаний на мировом оружейном рынке. В докладе исследователей говорилось, что в 2018 году на топ-10 крупнейших отечественных предприятий приходилось 8,6% глобального экспорта вооружений, а в 2017 году — 9,7%.

При этом, как отмечают авторы отчёта, на продукцию российских оборонных компаний сохраняется стабильный спрос, а объём экспорта АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» из-за популярности зенитных ракетных комплексов С-400 даже вырос. Сокращение совокупной доли продаж российских компаний на мировом рынке SIPRI связал с увеличением экспорта американских и европейских производителей.

Как полагают опрошенные RT эксперты, статистика Стокгольмского международного института исследования проблем мира носит противоречивый и условный характер. Данные, которые приводит организация, не могут быть основанием для «далеко идущих выводов» в сфере мировой торговли оружием.

«SIPRI утверждает, что Москва сократила поставки военной продукции в Индию, причём значительно. Однако такой вывод, мягко говоря, неочевиден. На индийском рынке для России нет радикальных изменений. Индия остаётся ведущим покупателем отечественного вооружения, что выражается в высокой доле РФ в оружейном импорте этой страны», — сказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Танки T-90 индийской армии во время парада в Нью-Дели

Reuters

© Altaf Hussain

Аналитик напомнил, что за последние годы Москва и Нью-Дели заключили ряд крупных контрактов в сфере военно-технического сотрудничества. Речь идёт о покупке десяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму 330 млрд рублей, фрегатов проекта 11356 и различных боеприпасов.

В марте 2019 года в индийском городе Корва был открыт завод по производству российских автоматов АК-203. На его мощностях Нью-Дели рассчитывает выпустить более 700 тыс. единиц этого огнестрельного оружия. Кроме того, Индия продолжает производить по лицензии российскую авиатехнику и развивать кооперацию в сфере разработки крылатых ракет.

В ближайшее время ожидается заключение контракта на поставку Индии машинокомплектов (набор основных агрегатов, узлов и систем) для сборки 464 танков Т-90МС. Стоимость сделки составит $1,93 млрд.

В сентябре 2019 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев оценил портфель заказов Индии на отечественную военную продукцию в $14,5 млрд. По его словам, несмотря на давление со стороны США, Нью-Дели продолжает закупать вооружение в РФ.

«Прошлый год (2018-й. — RT) и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра, и действительно это прорыв», — цитирует РИА Новости Шугаева.

Как предполагает Леонков, исследователи SIPRI могли «повестись» на регулярно появляющиеся в СМИ и соцсетях утверждения о том, что Индия якобы недовольна российской военной техникой и ищет ей замену.

«Официальная статистика не подтверждает выводы SIPRI по Индии. Конечно, у нас были годы, когда объём продаж был несколько ниже, потому что Индия в рамках диверсификации традиционно покупает оружие в других странах. Тем не менее никакой катастрофы не происходит. Наше сотрудничество с Дели остаётся на стабильно высоком уровне, а Россия сохраняет для Индии статус основного оружейного поставщика», — подчеркнул Леонков.

«На устойчивых позициях»

В своих материалах SIPRI указывает, что пользуется базой данных, которая содержит информацию о поставках основных видов вооружений (включая продажи, военную помощь и лицензии на выпуск продукции) государствам, международным организациям и неправительственным вооружённым группировкам.

«База данных представляет сведения об объёме поставок оружия, но не отражает финансовую стоимость сделок. Поскольку объём поставок может значительно колебаться из года в год, SIPRI представляет данные за пятилетний период, позволяющие проводить более сбалансированный анализ тенденций», — поясняет SIPRI.

Истребитель Су-35С, пользующийся большой популярностью за рубежом

© Владимир Астапкович

По данным ЦАМТО, объём продаж России на мировом рынке оружия не снижается. Как пояснил Игорь Коротченко, Центр анализа мировой торговли оружием «оперирует открытой информацией, опираясь на контракты, которые могут быть идентифицированы и подсчитаны». По его словам, SIPRI неоднократно допускал ошибки в методологии подсчёта оружейного экспорта.

«Информация SIPRI о просадке объёмов продаж ошибочна и обусловлена отсутствием в этом институте квалифицированной базы данных по экспорту-импорту оружия в мире. SIPRI не может быть источником достоверных данных по экспорту оружия, институт оперирует оценочными цифрами», — сказал Коротченко.

В середине декабря прошлого года на заседании комиссии по вопросам ВТС России с иностранными государствами президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва усиливает присутствие на мировом оружейном рынке.

«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции... В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает $50 млрд», — заявил Путин.

Игорь Коротченко отметил, что Москва не испытывает каких-то серьёзных проблем в области экспорта. РФ осуществляет стабильные поставки партнёрам по военно-техническому сотрудничеству.

«Россия сохраняет второе место по объёмам проданных на экспорт вооружений. Объём российского экспорта последние годы не снижался и находится на устойчивых позициях. Аналогичным образом выглядит ситуация на индийском рынке», — резюмировал эксперт.