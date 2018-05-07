«Анахронизм», которого так не хватает! • 105 • Аналитика Непраздничные заметки на полях большого праздника.







Очередной День Победы и... очередной поток бессознательного от наших доморощенных неучей. Вот, например, такой «патриотический» плакат, якобы пробуждающий самые светлые гражданские чувства.









Но это фальшивка! По той простой причине, что его авторы элементарно не владеют темой, которую пытаются, так сказать, обыграть. На плакате речь идет о 1945-м, победном годе, а изображенный на нем лейтенант Красной армии одет в военную форму образца 1940-1943 годов, в которой он никак не мог завершать войну в 1945-м. К тому времени советские бойцы и командиры уже почти три года носили новую форму с погонами.



На первый взгляд, вроде бы мелочь. Но на самом деле такая небрежность в деталях говорит о незнании темы и отсутствии права авторов делать любые выводы. Цена такой агитации — ноль. Если не хуже. Потому что недоверие к недоброкачественному агитматериалу порождает у зрителя недоверие к самой теме. И ощущение того, что его пытаются обмануть.



Не исключаю даже, что такие подставы специально организуются в самый канун большого всенародного праздника с тем, что девальвировать его значимость. Мол, все это враньё и неправда. Вот видите, даже на плакатах всякую небывальщину рисуют.



И было бы наивно думать, что такое насаждение безверия не дает результатов.



Тем более что дело не ограничивается только безграмотными картинками. Все чаще запускается в предпраздничный оборот еще более кощунственная технология так называемых фейковых ветеранов. В рамках которой людей подходящего (преклонного) возраста обряжают в военную форму и увешивают самым немыслимым «иконостасом» из орденов и медалей. Вплоть до трех звезд Героя Советского Союза и десятка орденов Ленина на одну грудь, что уже само по себе буквально кричит о том, что это обман.



В результате по интернету гуляют красочные ролики, где этих лже-ветеранов с хрустом выводят на чистую воду. И подспудно проводится мысль, что и все остальные еще живые участники войны, скорее всего, такие же обманщики, потому что настоящие фронтовики уже давно умерли. Даже люди старшего поколения с вроде бы правильным мировоззрением все чаще попадаются на эту удочку. Вот что написала мне по этому поводу одна добрая знакомая:



«Давно не верю в ветеранов. Кто воевал, уже ушел».



Пришлось мне отбросить в сторону все дела и опровергать этот навеянный злонамеренной пропагандой неоправданный пессимизм.



«Отец моей жены — Иляшевский Леонтий Кондратьевич. Ему сейчас 93 года. Был призван в РККА в 1943 году по достижении возраста 18 лет. Воевал в составе Красной армии в 1944-45 годах в расчете самоходной зенитно-пулеметной установки. Получил ранение в ходе Балатонской операции в Венгрии в марте 1945 г. Сейчас готовится к празднику 9 Мая».





В центре солдат-фронтовик Иляшевский Леонтий Кондратьевич (фото 2013 года)



В данном случае все закончилось вполне благополучно. Моя собеседница, получив столь убедительные доказательства, не стала настаивать на том, что все ветераны «ушли»:



«Поздравления ВОИНУ! Спасибо им огромное за нашу жизнь, за наш покой, за то, что мы смогли понять жизнь, благодаря им, и детям многое передать. У меня папа был ВОИН. Вся семья гордится! Помню из детства, как скрипели деревянные протезы, как они все дорожили жизнью и миром».



Но эта история с оперативным развенчанием внушенных извне неверных стереотипов восприятия действительности практически уникальна. В большинстве случаев люди, лишенные неоспоримых свидетельств обратного, легко ведутся на подобные вещи. И фальшивки вполне успешно делают свое дело, порождая массовое неверие. Искусство держать государственную паузу



Почему так происходит? Ответов несколько. Прежде всего сказывается колоссальный уровень падения общей образованности населения. И особенно в части сбережения его культурно-исторического кода. То есть того, чему в прежние времена придавалось исключительно серьезное, если не первостепенное значение. Кстати, в той же Америке до сих пор так. И пусть никого не вводит в заблуждение, что тамошний «идеологический отдел ЦК КПСС» называется Голливудом. Назначение, в сущности, одно и то же.



А вот у нас с государственной идеологией и её поддержкой на уровне специализированных госструктур дела обстоят, мягко говоря, неважно. А если называть вещи своими именами, то эта тема практически пущена на самотек. И, соответственно, опущена на самый низкий, по сути, дворовый уровень. Где каждый волен лепить то, что ему в голову взбредет. Например, такое:







Замечу попутно, что эту фотографию я сделал не где-то в свихнувшейся Украине, а всего пару лет назад в одном из подмосковных городов.



Почему раньше такого в принципе не могло быть? Потому что любая идеологическая продукция рассматривалась как важнейший стратегический инструмент воздействия на общественное сознание. В столь серьезном деле не могло быть и речи о каком-то самотеке, кустарщине и дилетантизме. Любое произведение такого рода проходило контроль и согласование в самых высоких инстанциях. Исключений не допускалось.



И опять — пример из личной биографии. В конце 80-х годов я проходил службу в советской Южной группе войск в Венгрии. Тамошние «евродемократы» активно выступали против так называемой «советской оккупации» и заклеили всю страну злопыхательскими антисоветскими плакатами «Товарищи. Конец!» Мне стало очень обидно за то, что «художественным образом» этих товарищей стал заплывший жиром затылок якобы советского военного. И мне пришла в голову идея сделать ответный плакат, опровергающий эту вражескую клевету. Искали подходящий типаж недолго. Солдат роты охраны штаба ЮГВ Николай Антипов, чем-то похожий на актера Костолевского, подошел сразу. И плакат с его доброй улыбкой и прощальным обращением «Всего хорошего, венгры!» вскоре увидела вся страна.



Крысиными тропами на звуки аргентинского танго

Справа – плакат Венгерского демократического форума «Товарищи. Конец!» Слева – наш ответ на него



Но вот что важно! Прежде чем этот «агитматериал» пошел в тираж и был распространен по всей Венгрии, он был отправлен из Будапешта в Москву, где его тщательно обсуждали и согласовывали в целом ряде инстанций. И пока каждая из них не дала свое «добро», нечего было и думать об успехе этой затеи. И даже сам тираж плаката был отпечатан в Москве и доставлен в ЮГВ на самолетах.



Можно сколько угодно иронизировать по поводу советской страсти к перестраховке. Скажу даже больше. Мне самому, молодому офицеру, уже вкусившему тогда плодов перестройки, такая сверхбдительность центра в то время тоже казалась чрезмерной и архаичной.



Но при виде того, к чему привела нынешняя идеологическая вседозволенность, ценностная всеядность и малограмотная неразборчивость, мне все чаще кажется, что именно тогда всё в этой сфере делалось правильно. Потому что массовое сознание — именно та субстанция, которая лежит в основе всего. А идеология — очень тонкий инструмент, требующий ювелирной настройки. И очень плохо, когда вместо него используется вульгарный молоток, которым тупо вколачивают гвозди в нашу голову. Особенно если этот молоток держит рука врага. Очередной День Победы и... очередной поток бессознательного от наших доморощенных неучей. Вот, например, такой «патриотический» плакат, якобы пробуждающий самые светлые гражданские чувства.Но это фальшивка! По той простой причине, что его авторы элементарно не владеют темой, которую пытаются, так сказать, обыграть. На плакате речь идет о 1945-м, победном годе, а изображенный на нем лейтенант Красной армии одет в военную форму образца 1940-1943 годов, в которой он никак не мог завершать войну в 1945-м. К тому времени советские бойцы и командиры уже почти три года носили новую форму с погонами.На первый взгляд, вроде бы мелочь. Но на самом деле такая небрежность в деталях говорит о незнании темы и отсутствии права авторов делать любые выводы. Цена такой агитации — ноль. Если не хуже. Потому что недоверие к недоброкачественному агитматериалу порождает у зрителя недоверие к самой теме. И ощущение того, что его пытаются обмануть.Не исключаю даже, что такие подставы специально организуются в самый канун большого всенародного праздника с тем, что девальвировать его значимость. Мол, все это враньё и неправда. Вот видите, даже на плакатах всякую небывальщину рисуют.И было бы наивно думать, что такое насаждение безверия не дает результатов.Тем более что дело не ограничивается только безграмотными картинками. Все чаще запускается в предпраздничный оборот еще более кощунственная технология так называемых фейковых ветеранов. В рамках которой людей подходящего (преклонного) возраста обряжают в военную форму и увешивают самым немыслимым «иконостасом» из орденов и медалей. Вплоть до трех звезд Героя Советского Союза и десятка орденов Ленина на одну грудь, что уже само по себе буквально кричит о том, что это обман.В результате по интернету гуляют красочные ролики, где этих лже-ветеранов с хрустом выводят на чистую воду. И подспудно проводится мысль, что и все остальные еще живые участники войны, скорее всего, такие же обманщики, потому что настоящие фронтовики уже давно умерли. Даже люди старшего поколения с вроде бы правильным мировоззрением все чаще попадаются на эту удочку. Вот что написала мне по этому поводу одна добрая знакомая:Пришлось мне отбросить в сторону все дела и опровергать этот навеянный злонамеренной пропагандой неоправданный пессимизм.В данном случае все закончилось вполне благополучно. Моя собеседница, получив столь убедительные доказательства, не стала настаивать на том, что все ветераны «ушли»:Но эта история с оперативным развенчанием внушенных извне неверных стереотипов восприятия действительности практически уникальна. В большинстве случаев люди, лишенные неоспоримых свидетельств обратного, легко ведутся на подобные вещи. И фальшивки вполне успешно делают свое дело, порождая массовое неверие.Почему так происходит? Ответов несколько. Прежде всего сказывается колоссальный уровень падения общей образованности населения. И особенно в части сбережения его культурно-исторического кода. То есть того, чему в прежние времена придавалось исключительно серьезное, если не первостепенное значение. Кстати, в той же Америке до сих пор так. И пусть никого не вводит в заблуждение, что тамошний «идеологический отдел ЦК КПСС» называется Голливудом. Назначение, в сущности, одно и то же.А вот у нас с государственной идеологией и её поддержкой на уровне специализированных госструктур дела обстоят, мягко говоря, неважно. А если называть вещи своими именами, то эта тема практически пущена на самотек. И, соответственно, опущена на самый низкий, по сути, дворовый уровень. Где каждый волен лепить то, что ему в голову взбредет. Например, такое:Замечу попутно, что эту фотографию я сделал не где-то в свихнувшейся Украине, а всего пару лет назад в одном из подмосковных городов.Почему раньше такого в принципе не могло быть? Потому что любая идеологическая продукция рассматривалась как важнейший стратегический инструмент воздействия на общественное сознание. В столь серьезном деле не могло быть и речи о каком-то самотеке, кустарщине и дилетантизме. Любое произведение такого рода проходило контроль и согласование в самых высоких инстанциях. Исключений не допускалось.И опять — пример из личной биографии. В конце 80-х годов я проходил службу в советской Южной группе войск в Венгрии. Тамошние «евродемократы» активно выступали против так называемой «советской оккупации» и заклеили всю страну злопыхательскими антисоветскими плакатами «Товарищи. Конец!» Мне стало очень обидно за то, что «художественным образом» этих товарищей стал заплывший жиром затылок якобы советского военного. И мне пришла в голову идея сделать ответный плакат, опровергающий эту вражескую клевету. Искали подходящий типаж недолго. Солдат роты охраны штаба ЮГВ Николай Антипов, чем-то похожий на актера Костолевского, подошел сразу. И плакат с его доброй улыбкой и прощальным обращением «Всего хорошего, венгры!» вскоре увидела вся страна.Но вот что важно! Прежде чем этот «агитматериал» пошел в тираж и был распространен по всей Венгрии, он был отправлен из Будапешта в Москву, где его тщательно обсуждали и согласовывали в целом ряде инстанций. И пока каждая из них не дала свое «добро», нечего было и думать об успехе этой затеи. И даже сам тираж плаката был отпечатан в Москве и доставлен в ЮГВ на самолетах.Можно сколько угодно иронизировать по поводу советской страсти к перестраховке. Скажу даже больше. Мне самому, молодому офицеру, уже вкусившему тогда плодов перестройки, такая сверхбдительность центра в то время тоже казалась чрезмерной и архаичной.Но при виде того, к чему привела нынешняя идеологическая вседозволенность, ценностная всеядность и малограмотная неразборчивость, мне все чаще кажется, что именно тогда всё в этой сфере делалось правильно. Потому что массовое сознание — именно та субстанция, которая лежит в основе всего. А идеология — очень тонкий инструмент, требующий ювелирной настройки. И очень плохо, когда вместо него используется вульгарный молоток, которым тупо вколачивают гвозди в нашу голову. Особенно если этот молоток держит рука врага. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 105 Источник Похожие новости Ехала в Европу банда из Форт-Худа Пашиняну придется нелегко Искусство держать государственную паузу

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